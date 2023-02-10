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У UPG появились новые возможности в поставках топлива после приобретения морского терминала в Польше

10 февраля, 2023 пятница
18:09
Экономика АЗК UPG в Украине

В обширном интервью изданию "Экономическая правда" Владимир Петренко, владелец группы компаний UPG, рассказал, какие возможности для бизнеса открыло приобретение морского терминала для перевалки и хранения нефтепродуктов в Польше

В начале года эта новость вызвала резонанс, ведь среди украинских компаний это первое подобное соглашение. Бизнесмен также поделился тем, как впоследствии пришлось принять другой вызов – выдержать попытки конкурентов дискредитировать бренд UPG.

"Для нас это была очень большая и рискованная инвестиция. Но мы на этот риск пошли. Один терминал, морской, в г. Свиноуйсьце может принимать танкеры грузоподъемностью до 40 тыс. тонн и переваливать до 300 тыс. тонн в месяц. А второй терминал, речной, в Щецине может переваливать до 200 тыс. тонн в месяц. Сейчас мы строим железнодорожные пути, что позволит увеличить мощность перевалки до 50 тыс. тонн в месяц. То есть общий объем, который мы сможем перегружать, составит 550 тыс. тонн. Это насытит светлыми нефтепродуктами не только украинский, но и польский рынок", – сказал Владимир Петренко.

Обеспечение таких объемов перевалки позволит UPG значительно усилить украинский рынок. Владимир Петренко рассказал, что его компания уже сегодня достаточно сильный игрок на отечественном оптовом рынке и будет развивать это направление и далее, увеличивая объемы продаж: "Речь идет о конечных потребителях, производителях, перевозчиках, аграриях и т.д. То есть всех, кто использует топливо для обеспечения своей жизнедеятельности".

На фото: UPG терминал в Польше

В условиях войны продолжает развиваться и розничное направление: продолжается строительство трех новых АЗК сети UPG.

В интервью изданию Петренко также подчеркнул, что после заключения резонансного соглашения его компания перенесла большую информационную атаку, направленную на нанесение репутационного ущерба UPG.

"…Мы – крупный игрок, который по объемам занимает второе место на рынке Украины и продолжает расти. В таких условиях всем нравиться не будешь. Но безосновательные обвинения в сотрудничестве со страной-агрессором – это слишком. Нас упрекают в СМИ, что сеть UPG якобы связана с гражданами беларуси…. По такому же принципу можно обо всех игроках рынка сказать, что у них "торчат уши". До 24 с беларуссью сотрудничал практически весь украинский рынок. Доля поставок из этой страны достигала 50% всех нефтепродуктов в Украине".

Он подчеркнул, что любые отношения с беларусью UPG принципиально прекратила в первый день широкомасштабного вторжения, о чем сообщила украинцам официальным заявлением.

"С 24 февраля 2022 года мы оказались в ситуации, когда в один день у нас остановилось все: и нормальная жизнь, и бизнес. С главным агрессором мы не сотрудничаем еще с 2014 года. За это время оттуда не было завезено ни одного литра топлива", – добавил бизнесмен.

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