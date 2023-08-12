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У Украины значительные успехи на Запорожье, российская оборона деградирует, любой прорыв ВСУ может стать решающим, - ISW

12 августа, 2023 суббота
05:31
Война с Россией

В Институте изучения войны (ISW) отметили тактически значимые успехи Сил обороны на Запорожье, деградацию армии РФ и решающее значение прорыва ВСУ

Об этом в своем ежедневном обзоре сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что украинские силы добились тактически значительных успехов в западной части Запорожской области на фоне продолжения контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта.

Геолокационные данные, опубликованные 11 августа, подтверждают, что украинские войска достигли северных окраин Роботиного (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области, хотя постоянство и протяженность этих позиций пока неясны.

ISW напоминает, что украинские войска уже несколько недель проводят регулярные наземные атаки по направлению Роботиного в рамках операций, направленных на ослабление российской обороны.

Как говорится в отчете, способность Сил обороны продвинуться к окрестностям Роботино, на оборону которого российские войска потратили значительные усилия, время и ресурсы, остается значительной, даже если украинские достижения на данный момент ограничены.

Опубликованные 11 августа геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в Урожайном (9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей.

По мнению экспертов, украинские контрнаступательные операции, похоже, заставляют российские военные латерально передислоцировать российские силы, обороняющиеся на западе Запорожской области. Это указывает на то, что украинские усилия могут существенно ослабить российскую оборону.

Также специалисты указывают на то, что российская практика проведения боковых передислокаций на ключевых участках фронта, вероятно, еще больше ослабит российские оборонные линии в целом, поскольку операции с обеих сторон закрепляют российские подразделения на определенных участках фронта.

Эти боковые подкрепления, вероятно, сорвут российские наступательные и оборонительные операции в тех секторах, откуда они прибыли, и угрожают быстрой деградацией сил, используемых российскими военными как подкрепления.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время у России, похоже, нет значительных имеющихся сил, которые она могла бы привлечь для подкрепления, не ставя под угрозу другие сектора фронта.

Украинские контрнаступательные операции оттащили элитные российские соединения и части в район Бахмута и продолжают их там содержать.

Российские войска также привлекли значительное количество сил для локальных наступательных операций в районе Купянска и Сватового, цель которых — оттянуть украинские войска от районов украинских контрнаступательных операций.

"Даже если российское командование решит прекратить локальные наступательные операции в этих районах, российским войскам, вероятно, понадобится некоторое время, чтобы снизить темп своих операций и отвести силы для передислокации в сторону, не открывая участки фронта для успешных украинских контратак. Ограниченная российская передислокация частей 7 -й дивизии НДС с левого берега Херсонской области в июне, похоже, создала условия, которые позволили украинским войскам более свободно действовать в этом районе, и украинские войска, вероятно, так же будут использовать ослабленные российские группировки на других участках фронта, где они активно проводят наступательные операции, в случае дальнейшего передвижения российских войск", – говорится в обзоре.

С другой стороны, говорят аналитики, у украинских войск есть резервы, которые позволяют им проводить ротацию подразделений вместо того, чтобы полагаться на передислокацию подразделений, ведущих оборонительные и наступательные операции на другие участки фронта без отдыха.

По их мнению, украинские войска, вероятно, могут поддерживать нужный боевой потенциал, необходимый для продолжения деградации российских сил, защищаемых на юге Украины и в районе Бахмута, одновременно сдерживая продвижение россиян вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

А передислокация войск РФ в боковом направлении, по всей вероятности, увеличит вероятность того, что россияне будут вынуждены отступить на подготовленные оборонительные позиции без значительной поддержки в случае украинского прорыва.

"Таким образом, дальнейшая деградация обороняющихся российских войск создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв стал потенциально решающим", - заключают эксперты.

  • Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские войска продолжают наступательные действия и отбивают атаки российских террористов в ряде направлений.
  • Военный эксперт Сергей Згурец также отмечает , что динамика действий украинских бригад такова, что враг будет вытеснен и из Роботиного, и из Вербового. Там все к этому идет.
Запорожье
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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