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Украина имеет в Кабуле военный и гражданский самолеты для эвакуации, - Никифоров

20 августа, 2021 пятница
18:28
Мир Сергей Никифоров

По состоянию на 20 августа Украина имеет около 150 заявок граждан на эвакуацию из Афганистана. Для эвакуации в Кабуле находятся 2 самолета - военный транспортник и пассажирский борт

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге по результатам заседания СНБО, передает Еспресо.TV.

"Украина - одна из первых стран, которая начала вывозить своих граждан и граждан их стран, которые начали к нам обращаться за помощью. Также Украина и Турция вместе спасли известного афганского режиссера Сахро Карими с семьей, сейчас она в Киеве. Кстати, она имеет приглашение на саммит первых леди, который пройдет 23 августа ", - отметил Никифоров.

По его словам, государство получило в пределах 150 заявок от своих граждан в Афганистане относительно эвакуации. Отдельно Никифоров упомянул о 12 украинских военных, работавших в Кабуле по субподряду ООН. Спикер подчеркнул, что военных переместили с военной базы в безопасное место.

"Сейчас у Украины в Кабуле 2 самолета - один военный, один гражданский. Договариваемся со всеми партнерами, со всеми, с кем можем, чтобы их загрузить, чтобы они полетели в Украину", - рассказал он.

Спикер напомнил, что для эвакуации из Афганистана следует контактировать с посольствами Украины в Таджикистане и Пакистане.

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Афганистан
война в Афганистане
Кабул
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