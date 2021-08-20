Украина имеет в Кабуле военный и гражданский самолеты для эвакуации, - Никифоров
По состоянию на 20 августа Украина имеет около 150 заявок граждан на эвакуацию из Афганистана. Для эвакуации в Кабуле находятся 2 самолета - военный транспортник и пассажирский борт
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге по результатам заседания СНБО, передает Еспресо.TV.
"Украина - одна из первых стран, которая начала вывозить своих граждан и граждан их стран, которые начали к нам обращаться за помощью. Также Украина и Турция вместе спасли известного афганского режиссера Сахро Карими с семьей, сейчас она в Киеве. Кстати, она имеет приглашение на саммит первых леди, который пройдет 23 августа ", - отметил Никифоров.
По его словам, государство получило в пределах 150 заявок от своих граждан в Афганистане относительно эвакуации. Отдельно Никифоров упомянул о 12 украинских военных, работавших в Кабуле по субподряду ООН. Спикер подчеркнул, что военных переместили с военной базы в безопасное место.
"Сейчас у Украины в Кабуле 2 самолета - один военный, один гражданский. Договариваемся со всеми партнерами, со всеми, с кем можем, чтобы их загрузить, чтобы они полетели в Украину", - рассказал он.
Спикер напомнил, что для эвакуации из Афганистана следует контактировать с посольствами Украины в Таджикистане и Пакистане.
- Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- Впоследствии 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.96Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное