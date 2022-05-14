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У Украины нет лишних шести месяцев, чтобы ждать, пока Россия продолжает убивать наших граждан, – Офис президента о нефтяном эмбарго ЕС

14 мая, 2022 суббота
13:41
война с Россией

Советник президента Украины заявил, что эмбарго Европейского Союза на импорт нефти РФ должно вступить в силу немедленно, потому что Россия тратит полученные денежные средства на военное оружие

Об этом информируют на сайте Офиса президента Украины со ссылкой на интервью международной медиаорганизации "Project Syndicate" с советником Олегом Устенко.

"Россия получает один миллиард долларов в день от экспорта нефти. Вы можете представить, сколько ракет, оружия и бомб они могут купить за шесть месяцев до полного введения эмбарго. Наша позиция четкая. Мы хотим, чтобы это эмбарго вступило в силу немедленно. У нас нет лишних шести месяцев, чтобы ждать, пока Россия продолжает убивать наших граждан. В этих обстоятельствах мы считаем, что Европа должна действовать немедленно", – убеждает Олег Устенко.

После введения полного эмбарго на нефть РФ цены на нее возрастут, что может привести к убыткам для Европы. Впрочем, производители нефти на Ближнем Востоке и в Африке увеличат объемы производства, что должно снизить цены.

"Во-вторых, китайская экономика замедляется, а это значит, что она потребляет меньше нефти. Это также приведет рынки к новому равновесию и снизит цены", – считает советник президента Украины.

Чтобы смягчить краткосрочный негативный эффект, предлагается ограничить на переходный период цену на российскую нефть, т.е. "предельная стоимость добычи российской нефти должна быть около 10 долларов за баррель. России нужно позволить забирать эти 10 долларов за проданный баррель, а деньги сверх этой суммы следует конфисковывать при помощи санкций. Эти деньги должны поступить в специальный фонд для восстановления Украины".

Олег Устенко считает, что Европа может продолжать покупать российский газ, впрочем, деньги должны поступать на эскроу-счет, которым управляет специальный совет.

"С одобрения совета часть средств может поступить в Россию для критического импорта, например, фармацевтических препаратов. Это даст России определенный стимул продолжать продавать природный газ Европе, даже в условиях новых санкций. И этот же совет может одобрить большие выплаты России, если она выведет войска из Украины и прекратит войну", – добавляет советник.

Управлять этим советом должны США и страны ЕС или Европейская комиссия, а также Украина.

Кроме того, украинская сторона хочет введения новых санкций по отношению к власти РФ, прекращения любой торговли с оккупантами, а также исключить все российские банки из международных платежей и запретить предоставлять страхование для судов.

"Некоторые санкции были введены для лиц высшего уровня, но пока не для членов их семей. Всех членов партии президента России Владимира Путина "Единая Россия" нужно отрезать от Европы. Они и члены их семей все еще проводят время в Европе, а не живут в России. Им следует запретить это делать, чтобы у них был больший стимул оказывать давление на Путина с целью прекращения войны", – рассказал Олег Устенко.

  • 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе в вопросе нефтяного эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
  • 10 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .
  • 11 мая Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций.
  • Евросоюз оставит пункт об эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, несмотря на сложные переговоры по его введению.
  • ЕС ослабил проект эмбарго на российскую нефть. Еврокомиссия исключила запрет на перевозку нефти из РФ морями в третьи страны из-за позиции Греции и Мальты, которые сообщили о тяжелых последствиях для экономик.

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газ
Европейский Союз
Офис президента Украины
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