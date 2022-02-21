У Украины есть все возможности для создания ядерного оружия - даже больше, чем у Ирана и КНДР, - Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что заявление президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции означает, что Украина хочет вернуть себе статус ядерного государства и имеет для этого все необходимое
Об этом министр заявил во время заседания Совбеза РФ по Донбассу, сообщает Еспресо.TV.
"Хотел бы обратить внимание на заявление Зеленского о том, что они допускают и хотели бы вернуть статус ядерной страны. Это очень опасно", - сказал Шойгу.
По его словам, за долгие годы пребывания Украины в СССР были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей.
"Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности Ирана и Северной Кореи", - заявил министр обороны РФ.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что если подписанты Будапештского меморандума не защитят Украину, отказ от ядерного оружия больше не действителен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.31
Покупка 28.31Продажа 28.76
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное