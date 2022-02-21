У Украины есть все возможности для создания ядерного оружия - даже больше, чем у Ирана и КНДР, - Шойгу

Об этом министр заявил во время заседания Совбеза РФ по Донбассу, сообщает Еспресо.TV.



"Хотел бы обратить внимание на заявление Зеленского о том, что они допускают и хотели бы вернуть статус ядерной страны. Это очень опасно", - сказал Шойгу.



По его словам, за долгие годы пребывания Украины в СССР были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей.



"Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности Ирана и Северной Кореи", - заявил министр обороны РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что если подписанты Будапештского меморандума не защитят Украину, отказ от ядерного оружия больше не действителен.