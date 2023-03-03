Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией У Украины есть все предпосылки для ударов вглубь территории РФ, - Згурец
Эксклюзив

У Украины есть все предпосылки для ударов вглубь территории РФ, - Згурец

3 мартa, 2023 пятница
09:35
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что в Украине есть средства для того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В течение нескольких дней было много атак беспилотниками территории РФ. Украинская сторона эти атаки не подтверждает. По некоторым экспертным мнениям мы можем утверждать, что территорию РФ действительно атакуют беспилотниками, ранее демонстрировавшимися украинскими компаниями", - рассказал Згурец.

Аналитик призвал дождаться более подробной информации о взрывах на территории РФ

"Такие удары, как по исследовательскому институту в Коломне, являются вполне законными целями для Украины. Ведь это может влиять на уменьшение обороноспособности РФ. Однако сейчас стоит дождаться более подробной информации. Поскольку сейчас не хочется очень оптимистично оценивать те или иные события. Однако то, что Украина создала все предпосылки для ударов по территории РФ, остается фактом", – добавил он.

  • В ночь на 28 февраля в России в городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе Роснефти, местные жители жаловались на взрывы.
  • Утром 28 февраля в ряде регионов России эфир телеканалов и радиостанций был прерван сообщением об угрозе ракетного удара.
  • 28 февраля из-за появления неизвестного летательного объекта в радиусе 200 км вокруг Санкт-Петербурга в РФ закрыли воздушное пространство .
  • Также 28 февраля в Республике Адыгея заявили о падении неизвестного летательного аппарата, который минобороны России позже назвало украинским беспилотником.
  • 28 февраля в Московской области в России в 10 метрах от объекта Газпромаупал беспилотник якобы украинского производства.
Украина
Россия
военные силы Украины
оккупированные территории
Читайте также:
2 мартa, 2023 четверг
В ISW рассказали, зачем Лукашенко посетил Китай и почему результаты поездки выгодны Путину
2 мартa, 2023 четверг
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
Анналена Бербок
2 мартa, 2023 четверг
Бербок на саммите G20 обратилась к Лаврову: "Прекратите бомбить украинские города"
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.43
    Покупка 38.43
    Продажа 39.52
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 мартa
10:00
OPINION
Коболев и Пивоварский. Ошибка или преступление?
09:47
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 3 марта: сколько стоит евро и доллар на черном рынке
09:37
Британская разведка: РФ демонстрирует новую военную систему защиты бронетехники, хотя потеряла в Украине более 5000 БМП
09:08
Враг обстрелял Купянск и район: разрушены админздание, медучреждение, погибла женщина
09:02
За сутки россияне 65 раз атаковали Херсонщину: есть погибший, 17 получили ранения
08:50
Утром россияне обстреляли Очаков: повреждено лечебное учреждение и детсад
08:49
"Думаю, не сейчас": премьер Южной Кореи об отправке летального оружия в Украину
08:40
США в Германии учат украинских воинов планированию войны, - Reuters
08:37
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: ночью спасатели вытащили из-под завалов тела двух погибших
08:27
В Донецкой области российские войска за сутки убили двух мирных жителей, пятеро ранены
08:17
Эксклюзив
Герои Украины. Старший солдат Виктор вместе с собратьями уничтожил десятки вражеской техники из пушек М777
08:08
Обновлено
США объявят о новом пакете помощи в $400 млн, преимущественно туда включат боеприпасы, - Reuters
08:05
ВСУ за сутки ликвидировали 765 российских военных, самолет, вертолет и 8 танков
08:00
OPINION
Десять самых ощутимых поражений России в войне против Украины
07:52
Ночью враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии
07:43
К 2035 году более половины населения Земли будет иметь избыточный вес или ожирение - исследование
07:30
УГКЦ опубликовала обновленный церковный календарь на сентябрь – декабрь 2023 года
07:15
Двое граждан США были арестованы за экспорт авиаоборудования в Россию
07:12
Среди основных тем – поддержка Украины и санкции против РФ: Урсула фон дер Ляен посетит США и Канаду
06:50
Российский консул в Нидерландах покинет свой офис в замке за публичную поддержку Путина
06:47
Украинские воины за сутки сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 беспилотников, – Генштаб
06:26
РФ стремится замедлить военную помощь Украине ядерным шантажом, - ISW
06:13
В Лос-Анджелесе умер лауреат 11 наград "Грэмми" саксофонист Уэйн Шортер
05:51
Разрешить ситуацию на Запорожской АЭС может только полный вывод российских войск и техники, – заявление ЕС
05:45
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
04:54
Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев
04:31
Месси принял судьбоносное решение относительно своего будущего
03:20
Морские пехотинцы уничтожили за день БМП и 13 россиян
02:11
Пытки россиянами жителей Херсонщины были частью плана по уничтожению украинской идентичности, - международная юридическая группа
01:20
Маркевич раскритиковал назначение Ротаня тренером сборной Украины
00:56
НАТО
Венгрия отложила ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
00:53
В Сумской области россияне 2 марта разрушили частные дома, агрофирму и линии электропередач
00:33
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 марта
00:21
"Барселона" победила "Реал" в Эль-Классико
2023, четверг
2 мартa
23:55
США представили новую стратегию кибербезопасности на фоне угроз РФ и Китая
23:24
Музей Стеделек в Амстердаме признал Малевича украинским художником
23:01
В Брянской области РФ на мине взорвались четверо искавших "диверсантов" росгвардейцев, - депутат госдумы
22:32
В Германии растет поддержка военной помощи Украине и санкций против РФ: опрос
22:17
Зеленский и президент Бразилии обсудили "дипломатические усилия" и "формулу мира"
22:00
Зеленский: на зверский ракетный обстрел Запорожья будет военный и юридический ответ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV