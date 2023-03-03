У Украины есть все предпосылки для ударов вглубь территории РФ, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что в Украине есть средства для того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В течение нескольких дней было много атак беспилотниками территории РФ. Украинская сторона эти атаки не подтверждает. По некоторым экспертным мнениям мы можем утверждать, что территорию РФ действительно атакуют беспилотниками, ранее демонстрировавшимися украинскими компаниями", - рассказал Згурец.
Аналитик призвал дождаться более подробной информации о взрывах на территории РФ
"Такие удары, как по исследовательскому институту в Коломне, являются вполне законными целями для Украины. Ведь это может влиять на уменьшение обороноспособности РФ. Однако сейчас стоит дождаться более подробной информации. Поскольку сейчас не хочется очень оптимистично оценивать те или иные события. Однако то, что Украина создала все предпосылки для ударов по территории РФ, остается фактом", – добавил он.
- В ночь на 28 февраля в России в городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе Роснефти, местные жители жаловались на взрывы.
- Утром 28 февраля в ряде регионов России эфир телеканалов и радиостанций был прерван сообщением об угрозе ракетного удара.
- 28 февраля из-за появления неизвестного летательного объекта в радиусе 200 км вокруг Санкт-Петербурга в РФ закрыли воздушное пространство .
- Также 28 февраля в Республике Адыгея заявили о падении неизвестного летательного аппарата, который минобороны России позже назвало украинским беспилотником.
- 28 февраля в Московской области в России в 10 метрах от объекта Газпромаупал беспилотник якобы украинского производства.
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