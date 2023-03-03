У Украины есть все предпосылки для ударов вглубь территории РФ, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В течение нескольких дней было много атак беспилотниками территории РФ. Украинская сторона эти атаки не подтверждает. По некоторым экспертным мнениям мы можем утверждать, что территорию РФ действительно атакуют беспилотниками, ранее демонстрировавшимися украинскими компаниями", - рассказал Згурец.

Аналитик призвал дождаться более подробной информации о взрывах на территории РФ

"Такие удары, как по исследовательскому институту в Коломне, являются вполне законными целями для Украины. Ведь это может влиять на уменьшение обороноспособности РФ. Однако сейчас стоит дождаться более подробной информации. Поскольку сейчас не хочется очень оптимистично оценивать те или иные события. Однако то, что Украина создала все предпосылки для ударов по территории РФ, остается фактом", – добавил он.