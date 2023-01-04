Путинская преступная камарилья изо всех сил подталкивает Украину к "перемирию", которое в случае его принятия означало бы прямой путь к поражению нашего государства. Понятно, что любые успешные переговоры зависят от того, насколько реальны шансы, что после подписания соглашений, стороны в дальнейшем собираются их выполнять. И Путин всеми своими предыдущими действиями и решениями, наглядно показал, что все договоренности, достигнутые с его террористическим режимом, не более чем просто бумажки.

У Украины есть только три сценария окончания войны: победа, ничья или проигрыш. Нам нужна только победа и прекращение московитами геноцида украинского народа. Москву устраивает только проигрыш, покорение или капитуляция украинцев. И что бы они ни говорили, что возможны еще какие-то промежуточные варианты, все в результате сводится только к полному уничтожению Украины как государства. Планомерное же освобождение украинскими войсками оккупированных Россией территорий видится Путину как угроза существования не только для Российской Федерации, в первую очередь, для его режима. Поскольку уже сейчас значительная часть русских элит рассматривает его войну в Украине как полный провал. Поэтому страх потерять власть подталкивает диктатора к более рискованным, хотя и часто абсурдным решениям на полях боев, в надежде любой ценой изменить ситуацию в пользу России.

У Украины есть только три сценария окончания войны: победа, ничья или проигрыш. Нам нужна только победа и остановка московитами геноцида украинского народа. Москву устраивает только проигрыш, покорение или капитуляция украинцев

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Путин так стремится к "перемирию" на своих условиях, чтобы подготовиться к следующей войне. Формула нынешней войны скрыто определяется им следующим образом: Россия не может проиграть. Поражение равноценно не только капитуляции, но и прекращению существования нации. Поэтому он так упорно силой предлагает свободным людям сдаться на милость его тоталитарному режиму, тогда, мол, им оставят в покое. Но не там он ищет себе невольников, не понимая, что для украинцев свобода и право жить в своем независимом государстве – стоит гораздо больше, чем даже жизнь.

Приверженцы российского империализма делают попытку подтолкнуть Украину к капитуляции перед Москвой, пытаясь выдать желаемое за действительное. Мол, Российская Федерация по территориям значительно больше Украины и имеет один из крупнейших в мире военно-промышленных комплексов. Россияне могут вести нескончаемую войну в Украине, и не готовы признать поражение. Поэтому очень маловероятно, что Украина выигрывает войну на истощение против своего гораздо большего соседа.

"Эксперты", верящие в подобные пророссийские мантры о возможном "перемирии" с РФ, введены в заблуждение фальшивой российской пропагандой или просто хотят, чтобы украинцы перестали существовать. Поскольку на самом деле все наоборот: один из самых больших военно-промышленных комплексов на проверку оказался фикцией. Без западных комплектующих, запчастей и расходных материалов он не может выпускать конкурентоспособное оружие, равно как и не способен наладить выпуск дронов и ракет, которые россияне вынуждены выпрашивать в Иране. Не говоря уже, что ни бронежилетами для российских призывников, ни теплой одеждой, ни даже носками Москва также не способна снабжать своих "добровольцев", которых путинский режим вынужден вылавливать на улицах, потому что желающих погибнуть за то, чтобы Путин мог еще некоторое время оставаться в своем насиженном кресле, не осталось.

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"Эксперты", верящие в подобные пророссийские мантры о возможном "перемирии" с РФ, введены в заблуждение фальшивой российской пропагандой или просто хотят, чтобы украинцы перестали существовать. Поскольку на самом деле все наоборот: один из самых больших военно-промышленных комплексов на проверку оказался фикцией.

Пропагандисты пытаются выдать российско-украинскую войну – за "народную войну", на самом же деле народ ее не поддерживает. Поэтому и нужны заградительные отряды и заминированные поля в тылу русских войск, чтобы солдаты неудачного государства России не убегали массово с поля боя, не сдавались при первой возможности в плен. Кроме того, московские регулярные военные силы недостаточно обучены и ненадлежаще вооружены, не мотивированы и обладают низким моральным духом.

В кровавой войне с преступной Российской Федерацией Украина сегодня выполняет для всего мира очень тяжелую и чрезвычайно важную работу по соблюдению международного права. После ее окончания и победы Украины это станет предупреждением другим тиранам – никому не позволено нарушать международное верховенство права и принцип, что международные границы нельзя менять силой оружия. А после всех ужасных преступлений, которые совершила путинская воинство в Украине, Россия потеряла право вообще называться нормальным государством.

В кровавой войне с преступной Российской Федерацией Украина сегодня выполняет для всего мира очень тяжелую и чрезвычайно важную работу по соблюдению международного права. После ее окончания и победы Украины это станет предупреждением другим тиранам – никому не позволено нарушать международное верховенство права и принцип, что международные границы нельзя менять силой оружия.

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Со бешеной собакой не "помиришься". Нет просто такового метода. Единственный способ уберечься от подобного соседства – уничтожить того, кто вероломно напал на тебя. Ведь реальные шансы "умиротворить" Путина не больше, чем в свое время попытаться "умиротворить" Гитлера. Все преступления московцев и страдания украинцев на временно оказавшихся под контролем России территориях подробно задокументированы. Поэтому те, кто предлагает оставить любую из украинских территорий в руках Путина, не заинтересованы в помощи украинцам и Украине и восстановлении верховенства права и справедливости. Они заинтересованы в том, чтобы помочь Путину реализовать свои имперские грезы и фашистские амбиции.

Большим минусом для Кремля в этой войне является то, что ни одна предыдущая война до этого не была задокументирована лучше, чем российско-украинская. В Международном суде в Гааге эти показания, видео и фото документы станут неопровержимыми доказательствами того, что все преступления путинского режима должны быть адекватно оценены и наказаны соответственно. Наказана должна быть не только вся кремлевская политическая верхушка и высший генералитет, но и телевизионные и СМИ пропагандисты, которые долгими годами готовили россиян к восприятию Украины и украинцев как врагов, которые должны быть уничтожены. В этом смысле, возможно, следует применить к военным преступникам временную отмену смертной казни, и использовать в их отношении меру, которую применили к иракскому диктатору Саддаму Хусейну.

Возможно, стоит применить к военным преступникам временную отмену смертной казни и использовать в их отношении меру, которую применили к иракскому диктатору Саддаму Хусейну.

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Война России стоит американцам и европейцам много, но не столько, сколько стоит украинцам. Для Америки помощь Украине составляет около 5 процентов ее оборонного бюджета, в обмен на то, что украинцы, по крайней мере, вдвое уменьшили военную силу России в обычных вооружениях и показали миру, что российская армия далеко не "вторая в мире". "Военная сила" россиян на самом деле состоит из третьесортного оружия и оборудования и укомплектована кучей пьяных преступников, насильников и убийц, которые пытаются взять численным преимуществом, забывая, что на улице уже не XX века. В геополитическом и стратегическом измерениях для западных союзников Украины это очень выгодное сотрудничество, которое осветило истинную сущность Российской Федерации.

Цена проигрыша в этой войне неприемлема не только для Украины, но и для коллективного Запада, поскольку она полностью разрушит весь мировой порядок, существовавший со времени окончания Второй мировой войны. На кон поставлено так много, что затягивать глобальное противостояние с силами мирового зла, лидером которых является Россия, не стоит. Предоставление современного военного оружия Украине способно радикальным образом ускорить процесс поражения Путина, как бы кому-то не хотелось действовать осторожнее, слишком перестраховавшись каждый раз.

Цена проигрыша в этой войне неприемлема не только для Украины, но и для коллективного Запада, поскольку она полностью разрушит весь мировой порядок, существовавший со времени окончания Второй мировой войны

Стратегически для рядовых россиян также выгодно, чтобы Путин скорее проиграл эту военную кампанию. Поскольку экономика России переживает рецессию, ее военное производство падает, ее репутация и международное влияние резко уменьшается, армия терпит крах, а основы путинской диктатуры демонстрируют признаки поступательной деградации. В интересах РФ прекратить эту авантюру и понести наказание за все преступления. Продолжение попытки завоевания Украины может окончиться для России полной катастрофой.

Но для России будет еще хуже, если Путин попытается реализовать свою угрозу использовать против Украины тактическое ядерное оружие, втягивая Запад и НАТО в войну. Путин или тот, кто будет в РФ после него, сами должны быть заинтересованы в том, чтобы избежать такого результата. Сейчас наступает переломный момент, чтобы показать деспоту, что ему и его подельникам слишком рискованно продолжать свою имперскую войну в Украине. Украинский народ героически защищает свой суверенитет, культуру и земли от российских грабителей, и чем дольше будет затягиваться вторжение, тем большая расплата будет ждать исполнителей преступной воли кремлевского геополитического извращенца.

Если россияне надеются когда-нибудь вернуться к сообществу наций, то им уже сейчас необходимо думать, как и каким образом возместить все колоссальные убытки, которые принесла Украине путинская война, и готовиться выдать всех, кто непосредственно участвовал в военных преступлениях к международному трибуналу.

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И если россияне надеются когда-нибудь вернуться к сообществу наций, то им уже сейчас необходимо думать, как и каким образом возместить все те колоссальные убытки, которые принесла Украине путинская война, и готовиться выдать всех, кто непосредственно участвовал в военных преступлениях к международному трибуналу. Хотя Путин никогда не остановится сам, пока его не остановят.

Этот преступник номер один в мире очень рассчитывает, что украинцы не переживут зиму 2022/2023 годов. Но "генерал Зима" сегодня ужаснее для московитов, чем для украинцев. После того, как сотни тысяч плохо оснащенных и немотивированных российских "мобиков" выдержат зимние месяцы в замерзших окопах, без достаточной продовольствия и припасов, вряд ли у них останется хоть какое-то доверие к своему "верховному лидеру". К весне большая часть русской армии может быть готова проголосовать за прекращение войны ногами.

Но Украине не нужен фальшивый временный мир с долгими переговорами, чтобы дать россиянам время перевооружиться и научить несколько сотен тысяч своих новых призывников – именно то, чего хочет российский "самодержец". Поэтому, кроме поражения России на поле боя и возвращения Украины к международно признанным границам 1991 года, будет капитуляцией Украины и Запада перед Российской Федерацией.

А дальше уже нужно будет думать о выплатах Россией репараций для восстановления Украины за счет доходов от российской нефти, и международный трибунал, который осудит Путина и его подельников-преступников. Россия должна извлечь тяжелый урок, который навсегда лишил бы ее привычки нападать на своих соседей и захватывать силой их земли. Мировое зло должно быть наказано, чтобы другие не могли никогда и подумать о возможности повторения подобного.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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