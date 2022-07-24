Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Как раз на обвал морального состояния оккупантов на Херсонщине сейчас и есть ставка. Чем больше артиллерия и ракетные установки HIMARS будут утилизировать их бесконтактно, тем быстрее у захватчиков там просядет моральный дух. Цифры, которые позволят вычислить, что сегодня боевой дух россиян обвалился на 5% , завтра на 15%, послезавтра на 25% - они только у генерального штаба ВСУ. Очевидно, исходя из таких цифр планировщики раздают огневые задачи", - отметил он.

Эксперт добавил, что военное руководство открыто этой информацией не делится.

"Они намекают, демонстрируя, что есть очевидный результат в том, что россияне еще больше рушатся в моральном плане. В то время, когда Кремль пытается сохранять хорошую мину при плохой игре и рассказывать что-то о "референдумах", то штыки, на которых они должны держаться, демонстрируют склонность оттуда сбежать в ближайшей перспективе", - подытожил Киричевский.