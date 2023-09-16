У Украины есть средства, чтобы атаковать врага где угодно в Черном море, зоны комфорта у них больше нет, - военно-морской эксперт Заблоцкий

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"На боевом дежурстве нет фрегата "Адмирал Макаров", нет носителей, но это не значит, что они отсутствуют в боевом составе и не могут выйти на дежурство в ближайшее время. К сожалению, это не так, к сожалению они еще сохраняют определенный потенциал и даже несмотря на уничтожение известного поезда с калибрами на одной станции Крыма, эти ракеты еще находятся на вооружении и в южной бухте подлодки время от времени принимают их на борт", - отметил военно-морской эксперт.

Однако он добавил, что сейчас ситуация коренным образом отличается от той, которая была год назад и у Украины есть средства и силы, чтобы атаковать противника где угодно в акватории Черного моря, зоны комфорта у российской армии больше нет.

"Хочу отметить, что только в последние дни, после того, как произошла эта знаменитая воздушная атака дронов и крылатых ракет на Севастополь, после этого почти одновременно морские безэкипажные катера атаковали сразу 2 патрульных корабля - "Василий Быков" и "Сергей Котов", и один из них наверняка повредили , потому что видео, обнародованное вчера Минобороны показывает, что катер-камикадзе приблизился почти впритык, а затем изображение исчезает, а так бывает, когда происходит подрыв боеголовки катера", - подчеркнул Заблоцкий.

Атаки на российские суда

В ночь на 13 сентября Россия обвинила Украину в массированном ракетном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждении двух кораблей. В украинской разведке подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки РФ.

Отметим, что украинские партизаны помогли атаковать российские суда. Они собирают информацию и передают ее спецслужбам Украины.

Спецоперация по уничтожению подлодки "Ростов-на-Дону" и десантного корабля "Минск" была осуществлена благодаря Силам спецопераций ВСУ.

Еще одна недавняя атака произошла 14 сентября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.

Тогда украинский экспериментальный дрон Sea Baby подбил российский ракетный корабль "Самум".