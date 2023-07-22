У Украины есть шанс создать военно-политический союз с Польшей, - Ярош
Командующий Украинской Добровольческой Армии (УДА) Дмитрий Ярош считает перспективной идею межгосударственного военно-политического союза Украины с Польшей
Об этом 22 июля 2023 года он заявил на фейсбуке.
"У нас, украинцев и поляков, веками, были непростые отношения. Мы, или были Братьями и вместе воевали против всех врагов, или какая-то "сука" добавляла нам шовинизм, империализм - и мы воевали между собой. В этом случае мы, совместно и всегда, проигрывали", - отметил Ярош.
Сейчас, как считает командующий УДА, с целью противодействия "имперским веяниям" военные усилия Украины и Польши можно объединить.
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"В 21 веке, мы - Украина и Польша - имеем шанс создать военно-политический Союз, который будет оберегом нашей Государственности и под лозунгом "Бог, Государство, Свобода" будет противостоять всем разрушительным имперским веяниям и действиям", - заявил Дмитрий Ярош.
"Наше будущее, Украины и Польши, в единстве - не формальном, а реальном", - добавил он.
- Напомним, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов считает, что размещенные в Беларуси вагнеровцы понадобятся для взятия Сувальского коридора, расположенного на территории Польши.
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