У Украины есть ресурсы, чтобы пройти отопительный сезон до конца в нормальном режиме, – Шмыгаль
Денис Шмыгаль рассказал, что в газохранилищах страны есть около 11 млрд кубов газа, а на складах – почти 1,2 млн тонн угля, поэтому Украина пройдет отопительный сезон до конца в нормальном режиме
Об этом он сказал на заседании правительства от 24 января.
Он также рассказал, что 23 января правительство приняло распоряжение, которым разрешило государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" привлечь грант от ЕБРР на сумму почти 189 млн евро, чтобы импортировать дополнительные объемы газа.
"У нас достаточно ресурсов для продления и завершения отопительного сезона в нормальном режиме. В газохранилищах хранится около 11 млрд кубов газа, а на складах – почти 1,2 млн тонн угля", - заявил Шмыгаль.
- 20 января премьер-министр Шмыгаль встретился с американскими сенаторами. Среди тем разговора оружие, финансы, энергетика, санкции против РФ, восстановление Украины.
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