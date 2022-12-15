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У Украины есть план по уничтожению врага, - военный эксперт Кузан

15 декабря, 2022 четверг
19:13
война с Россией

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что чем скорее партнеры обеспечат Украину необходимым количеством и видами оружия, тем быстрее ВСУ перейдут к масштабным операциям по деоккупации украинской территории

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Главнокомандующий Украины готовится к худшим сценариям, рассчитывая на полный мобилизационный ресурс РФ. Для путинской власти люди - это ничто, так было и будет. Но самое главное, что у нас есть план уничтожения врага, и этот план уже реализуется. Единственное, что нам нужно, единственное, что останавливает наши Силы обороны от проведения наступательных операций - это инструмент. Нам нужно гораздо большее вооружение. Чем скорее партнеры обеспечат нас необходимым количеством и видами оружия, тем быстрее мы перейдем к масштабным операциям по деоккупации нашей территории", - подчеркнул Кузан.

Военный эксперт также добавил, что оккупантам на самом деле не нужны ни Донецк, ни Крым, ни Луганск. Им нужно уничтожить Украину, уничтожить украинскую нацию, поэтому агрессор не откажется от своих планов.

"Все остальное российским обществом и элитами будет воспринято как поражение. Мобилизационная способность РФ – это 130-150 тыс. человек к уже имеющимся. То есть 200 тыс. человек – это то, что может предоставить военная инфраструктура РФ, тренировочные базы и обеспечение. Также россиянам нужно время, чтобы снять с хранения боеприпасы, они могут быть старыми, их нужно еще подготовить к использованию. Россияне будут мобилизовывать всех, кого возможно в РФ. Нам нужно подготовиться к затяжной войне", - отметил Кузан.

  • Это отредактированные моменты, как утверждает издание, интервью с генералом Валерием Залужным, 3 декабря 2022, он начал со своего личного видения войны
  • Новый пакет военной помощи Украине включает поставки из запасов Бундесвера и из немецкой промышленности, финансируемых на средства так называемого Ertüchtigungshilfe федерального правительства
  • К концу года в Британии будет завершена подготовка почти 10 тыс. украинских военных, а с 1 января подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.

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