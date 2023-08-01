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У Украины есть план на случай гибели Зеленского: Politico назвало главные детали

1 августа, 2023 вторник
09:33
Общество

У Украины есть план на случай гибели президента Владимира Зеленского во время войны, хотя украинские чиновники отказываются публично об этом говорить

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что, с тех пор как Зеленский отклонил предложение Запада об эвакуации в начале полномасштабного вторжения РФ, сказав своим будущим американским союзникам: "Мне нужны боеприпасы, а не такси", - украинский президент сыграл ключевую роль в привлечении международной поддержки для борьбы с Россией.

Politico напомнило, что через несколько недель после полномасштабного вторжения главный советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российские диверсионные и разведывательные группы, включая чеченцев и наемников Вагнера, пытались совершить по меньшей мере десяток серьезных покушений на президента.

Разумеется, сейчас риски меньше, чем в первые хаотические недели войны, когда российские танки наступали на украинскую столицу и мало кто верил, что нация в состоянии войны выживет. Но никто в украинском правительстве или парламенте не сомневается, что опасность остается высокой.

Издание отмечает, что, несмотря на нежелание украинских чиновников об этом говорить, план действий на случай гибели Зеленского все же существует. Еще в прошлом году это фактически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда в одном интервью заявил, что у "украинцев есть планы" относительно "непрерывности правительства".

Формально по Конституции линия передачи власти четкая. Когда президент не сможет исполнять свои обязанности, глава Верховной Рады Украины возьмет на себя его обязанности. Издание отмечает, что у действующего главы Верховной Рады Руслана Стефанчука нет особо высокого рейтинга доверия среди населения, но это вряд ли будет проблемой.

"Есть сильная команда лидеров, и я думаю, что мы увидим коллективное правительство", – объясняет гипотетическую ситуацию старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Адриан Каратницкий.

В руководящий совет, скорее всего, войдут Стефанчук как фигурант, а также глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется в должности главного генерала страны.

Каратницкий отметил, что надеется увидеть роль телеведущего Сергея Притулы, сейчас проводящего большие благотворительные инициативы и имеющего заоблачный рейтинг доверия.

"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому если бы с Зеленским случилось что-то ужасное, это не было бы таким решающим, как вы думаете", - сказал Каратницкий.

Он также подчеркнул, что в Украине создана отработанная административная, военная и дипломатическая машина.

Politico отмечает, что мировая история тоже подтверждает вышесказанное, ведь, по подсчетам экспертов Национального бюро экономических исследований США, за последние 150 лет произошло 59 убийств национальных лидеров. По мнению авторов статьи, убийства автократов вызывают существенные изменения в институтах страны, а убийства демократов – нет.

"Убийство никогда не меняло историю мира", - уверенно заявил премьер-министр Британии Бенджамин Дизраэли спустя несколько недель после того, как президента Авраама Линкольна застрелили во время просмотра спектакля в вашингтонском театре Форда. Убийство действительно мало повлияло на отмену реформ его администрации.

Ситуация в Украине, естественно, особенная. Благодаря укреплению демократических институтов она далека от ситуации упадка Римской республики, дни которой почти наверняка были сочтены, независимо от того, удалось убийство в мартовских идах или нет. А в Европе уже война.

Хотя смерть Зеленского была бы психологическим шоком, Каратницкий сказал, что для оценки вероятного влияния следует рассмотреть, как трансформировалась Украина после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.

"Важно помнить, что ключевыми факторами борьбы Украины с российской агрессией есть стойкость Вооруженных Сил, мастерство командования и победы на фронте", - отметил оппозиционный депутат Княжицкий.

Попытки покушения на Зеленского

25 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил , что есть много фейков о том, что якобы он покинул Украину, однако Зеленский заверил, что остается в Украине со своей семьей.

1 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил , что две группы кадыровцев готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Впоследствии британская газета The Times написала , что со дня вторжения России в Украину, на президента Владимира Зеленского было предпринято по меньшей мере три попытки покушения.

18 июня 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил , что с начала полномасштабного вторжения России в Украину было предпринято пять попыток убить президента Владимира Зеленского.

В июле генерал, экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев сказал , что с первого дня войны была определена цель – уничтожить руководство Украины, эта цель России будет усиливаться еще больше.

В апреле 2023 года разведывательное управление министерства обороны США рассматривало четыре сценария развития войны в Украине. Один из них – это смерть президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что уже привык к постоянному риску для своей жизни. По его мнению, у Владимира Путина угроза жизни больше, потому что его "хочет убить весь мир"

Украина
Владимир Зеленский
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