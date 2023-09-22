У Украины есть план деоккупации Бахмута и еще двух городов, - Зеленский
21 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии с журналистами в Вашингтоне заявил, что Украина деоккупирует Бахмут и еще два ключевых города
Об этом сообщает CNN.
"Мы будем деоккупировать Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините. И потому у нас есть план. Очень комплексный план", - сказал Зеленский.
- Одна из логистических артерий российской армии на Бахмутском направлении, трасса Бахмут – Горловка находится под огневым контролем украинских военных.
- Британская разведка сообщила , что украинские защитники взяли под контроль позиции в Клищиевке (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевке (10 км юго-западнее Бахмута), а передислокация российских воздушно-десантных сил из Бахмута на Запорожское ослабила. .
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