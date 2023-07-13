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OPINION

У Украины есть основания критиковать НАТО

Алексей Голобуцкий
13 июля, 2023 четверг
10:00
Мнение

Да, выглядит в известной степени неблагодарно, но я бы разделил "материальную" часть и "идеологическую"

Сугубо со стороны материальной поддержки мы действительно имеем от союзников очень много: оружие, боеприпасы, финансы, технику, медицинское обеспечение, обучение, даже инвестиционные проекты прямо сейчас, еще до конца войны ("Райнметалл" с бронетехникой и "Байкар" с байрактарами даже не думали бы об открытии производств в воюющей стране, если бы не принципиальная позиция НАТО как такового, потому что это действительно не бизнес, а геополитические инициативы). Здесь будто сетовать оснований нет.

Хотя даже представители самих союзников, глубже погруженных в вопрос российско-украинского противостояния и в реалии войны со стороны ВСУ, констатируют: помощи должно было быть больше, а главное – оно должно было быть раньше. То есть вовремя.

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Как сказал в своем интервью "УП" эксперт по Украине и России для американских медиа, экс-директор по делам Европы в Совете нацбезопасности Белого дома Александр Виндман относительно поставок Украине более тяжелого вооружения: "Я сказал еще давно [сенаторам]: "Все, что вы считаете невозможным, вы сделаете. Вопрос в том, сделаете ли вы это вовремя". Когда они искали похлопывания по плечу за поставку танков, я сказал, что ...понимаю, что в конце концов США предоставят самолеты, ATACMS и все остальное. Потому что мне понятно, что они это сделают".

Да, с одной стороны, союзники вообще должны были убедиться в столь фантастической вещи, как возможность ВСУ реально противостоять огромным силам армии России, ее огромным ресурсам. Логично: зачем отдавать оружие и технику, только чтобы его уничтожила или затрофеила Россия? Зачем тратиться на априори проигрышный проект? Но с каждой победой ВСУ впечатление союзников о перспективах менялось – и помощь переставала выглядеть столь бессмысленной. Когда твои предоставленные ресурсы – это не будущий трофей геополитического конкурента, а оружие победы, это уже совсем другая ситуация.

Однако с таким подходом действительно терялось драгоценное время и возможности. Так что даже здесь, невзирая на объективные причины, повод для критики есть. Но я о другом аспекте.

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Собственно, об "идеологическом" аспекте. Не о том, что должны или не должны предоставлять нам союзники, а о том, почему они это делают, не делают или делают частично.

И, собственно, в этом явная проблема: они до сих пор не очень понимают, почему должны помогать и помогают Украине победить или хотя бы устоять. Да, мы почти 1,5 года их настойчиво и доказательственно убеждаем, что Россия – источник опасностей для них. Что Украина – снова цивилизационная плотина, сдерживающая кровавое нашествие. Что ВСУ прямо сейчас отстаивают безопасность Европы, а не только существование Украины. Но...

Стратегическая (т.е. на десятилетие вперед) политика союзников в этом регионе до сих пор сосредоточена именно на России, причем России как сверхдержаве. Все, что делается, все принимаемые решения — они принимаются с учетом того, как восстанавливать после войны отношения с Россией как безусловным региональным лидером и гегемоном.

Осторожные ростки идей "способствовать фрагментации России будет выгоднее и эффективнее и для безопасности, и для экономики" сталкиваются со "стеклянным потолком" сильной боязни анархии в ядерной России. Очень сложно отказаться от привычного формата "все, что касается ситуации в целом регионе, просто решается договоренностями с одной Россией, дальше она все устроит сама".

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Ну, и плюс очень давно привычный самообман – точнее, до сих пор (после всех фортелей Кремля и ядерного шантажа) уверенность в возможности реализации именно комфортного формата отношений с Россией, "ибо это для них и для нас удобнее и лучше!". Запад до сих пор не разочаровался и не исключил вариант, когда нормальное государство Россия (теоретическое – а не то реальное, с которым имеет дело Украина и мир) будет поддерживать диалог и решать в регионе самостоятельно все проблемные вопросы.

Союзники до сих пор верят в это – в возможность функционирования России как "нормального государства, с которым можно поддерживать взаимовыгодный диалог". То есть вот завтра она возьмет – и бегом вылечится от агрессивности, от садизма, от жадности и алогичности. Ведь "это всем выгодно, так почему нет?!".

И, соответственно, немедленно после выздоровления придется снова налаживать диалог и сотрудничество. А это плохо стыкуется с предоставлением F-16, более тяжелого и дальнобойного оружия, что позволит результативно атаковать саму Россию и наносить ей болезненные разрушения.

То есть, если упрощенно, НАТО до сих пор озабочено, как бы так не очень оскорбить Россию в процессе прекращения войны – чтобы можно было легко и очень быстро наладить взаимовыгодный послевоенный диалог.

Вот это и есть идеологический корень наших проблем со снабжением оружия. Это и есть основание предъявлять союзникам претензии.

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Так что здесь критики Альянса правы: НАТО до сих пор в войне видит не столько Украину, сколько Россию. Будущую Россию, теоретически возможную (на самом деле нет) Россию. И в решениях ориентируется на ту гипотетическую, фантастическую Россию, которая могла бы взять на себя изрядный кусок глобальных проблем (то же выстраивание системы рычагов сдерживания Китая). А не на победу Украины, будущую богатую и суверенную Украину и прочную обновленную европейскую геополитическую конструкцию.

Грубо говоря, все наладится, как только коллективный Запад в конце концов примет будущее без России (в нынешнем формате). Сживется с ростом своей роли и своей ответственности еще и за этот регион – включая фрагменты агрессивной империи. Примет, что надежды на возможность "нормальной России" тщетны и были тщетны с самого начала.

Да, это значительно увеличит "бремя гегемона". Но других реальных вариантов нет. Россия давно – фактор лишь глобальной дестабилизации, а не региональной стабилизации и глобального баланса, как хотели видеть в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе.

Однако пока союзники всерьез не начнут играть именно против нынешней России – нереально говорить о серьезной (своевременной, в полной мере) поддержке Украины в войне. Так что вот с этой точки зрения Зеленский со своими претензиями абсолютно прав... Обидно, но факт.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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