У Украины есть год, чтобы подготовиться к возможной остановке помощи от США, - экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий
Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что с 2025 года военная и финансовая помощь западных партнеров может прекратиться или уменьшаться
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"То, что вопрос помощи Украине попал в перечень вопросов, которые на 45 дней выносятся за скобки в США, очень плохой сигнал. Но это не значит, что завтра мы уже не будем получать помощь от США. Поэтому Россия может не напрягаться, ведь их главная стратегия заключается в ожидании второго пришествия Трампа в США. В России понимают, что в основном бюджете США все же помощь Украине будет продолжена", – пояснил Дикий.
Экс-командир роты батальона "Айдар" подчеркнул, что Украина должна готовиться к разным сценариям развития событий.
"Сейчас существуют в США две возможные крайности. Во-первых, Украине могут полностью прекратить выделять какую-либо помощь, чего хотят сторонник Трампа. Во-вторых, Украине могут увеличить помощь для того, чтобы гарантировать нам победу в этой войне в 2024 году. На мой взгляд, оба эти варианта не сработают. Наиболее вероятным вариантом развития событий будет сохранение поддержки примерно на уровне текущего года. А вот дальше нам никто ничего не гарантирует. Поэтому фактически у нас есть год для того, чтобы достичь максимума на поле боя, а также до того, что с 2025 года помощь прекратится или минимизируется. Думаю, что мы уже на собственных ошибках научились и будем готовиться к разным сценариям развития событий", - добавил он.
- 25 сентября представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что шатдаун может повлиять на скорость поставки вооружения партнерам Соединенных Штатов.
- В то же время, по его словам, двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продление помощи Украине.
- 30 сентября спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун - остановку работы правительства.
- 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей Конгресса Штатов. Перед подписанием Байден выступил с заявлением о том, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
- Кроме того, Байден призвал республиканцев Конгресса как можно быстрее поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что принятие в США проекта временного бюджета не угрожает поставкам оружия и оборудования, утвержденным ранее.
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