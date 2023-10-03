У Украины есть год, чтобы подготовиться к возможной остановке помощи от США, - экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что вопрос помощи Украине попал в перечень вопросов, которые на 45 дней выносятся за скобки в США, очень плохой сигнал. Но это не значит, что завтра мы уже не будем получать помощь от США. Поэтому Россия может не напрягаться, ведь их главная стратегия заключается в ожидании второго пришествия Трампа в США. В России понимают, что в основном бюджете США все же помощь Украине будет продолжена", – пояснил Дикий.

Экс-командир роты батальона "Айдар" подчеркнул, что Украина должна готовиться к разным сценариям развития событий.

"Сейчас существуют в США две возможные крайности. Во-первых, Украине могут полностью прекратить выделять какую-либо помощь, чего хотят сторонник Трампа. Во-вторых, Украине могут увеличить помощь для того, чтобы гарантировать нам победу в этой войне в 2024 году. На мой взгляд, оба эти варианта не сработают. Наиболее вероятным вариантом развития событий будет сохранение поддержки примерно на уровне текущего года. А вот дальше нам никто ничего не гарантирует. Поэтому фактически у нас есть год для того, чтобы достичь максимума на поле боя, а также до того, что с 2025 года помощь прекратится или минимизируется. Думаю, что мы уже на собственных ошибках научились и будем готовиться к разным сценариям развития событий", - добавил он.