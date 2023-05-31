Об этом на брифинге заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформ .

"У нас есть подтверждение того, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей Беларуси происходило как принудительное перемещение украинских детей, гражданских заложников, так и военнопленных", – сказал он.

По словам омбудсмена, сейчас Россия удерживает в заложниках более 27 тысяч гражданских.