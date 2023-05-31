У Украины есть доказательства участия Беларуси в депортации украинских детей, - Лубинец
Украина имеет подтверждение, что по территории Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных
Об этом на брифинге заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформ .
"У нас есть подтверждение того, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей Беларуси происходило как принудительное перемещение украинских детей, гражданских заложников, так и военнопленных", – сказал он.
По словам омбудсмена, сейчас Россия удерживает в заложниках более 27 тысяч гражданских.
- 24 мая в Офисе генпрокурора сообщили, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 39.82Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное