У Украины достаточно резервов для обеспечения украинцев продовольствием, - Минагрополитики
В стране около 25 миллионов тонн зерновых и масличных культур, чтобы обеспечить продовольствием всех украинцев
Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.
По его словам, в настоящее время в Украине около 25 миллионов тонн зерновых и масличных культур.
На временно оккупированных территориях на момент оккупации оставалось около 1 млн 400 тысяч тонн зерновых.
"Сравнивая эти цифры, очевидно, что с точки зрения обеспечения всех 40 миллионов украинцев, у нас достаточно резервов на контролируемой территории", - сообщил Высоцкий.
Резервы на временно оккупированных территориях, по его словам, не хранились. Хищение оставшегося там зерна Высоцкий назвал геноцидом.
"Эта ситуация наглая, это воровство, можно сказать геноцид. Но с точки зрения продовольственной безопасности в национальном масштабе она угрозы не несет", - прокомментировал Высоцкий похищение зерна россиянами.
- Напомним, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что оккупанты создают "колхозы" и забирают технику у фермеров в Луганской области. В целом из временно оккупированных регионов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей российские военные вывезли около 400 тонн зерновых культур, что составляет треть всех запасов регионов.
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