Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в эфире Еспресо.

"Наша победа имеет две части. Первая - деоккупировать все наши территории, а вторая - перестроить страну. Если мы хотим перестроить страну, нужно уже сегодня четко знать, что и как должны делать, кто это будет делать. У нас будет очень ограниченное время" , – подчеркнул он.

Андрей Садовый отметил, что мир не хочет распада РФ, ведь она не уничтожает другие страны. Именно поэтому нужно минимизировать политические споры, ведь вопрос состоит в том, чтобы выжить.