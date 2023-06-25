У Украины будет мало времени на перестройку, - Садовый
У Украины будет мало времени на послевоенное восстановление, поэтому необходимо уже иметь план, как его проводить
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в эфире Еспресо.
"Наша победа имеет две части. Первая - деоккупировать все наши территории, а вторая - перестроить страну. Если мы хотим перестроить страну, нужно уже сегодня четко знать, что и как должны делать, кто это будет делать. У нас будет очень ограниченное время" , – подчеркнул он.
Андрей Садовый отметил, что мир не хочет распада РФ, ведь она не уничтожает другие страны. Именно поэтому нужно минимизировать политические споры, ведь вопрос состоит в том, чтобы выжить.
- 22 июня участники Конференции по восстановлению Украины в Лондоне пообещали направить дополнительные $60 млрд на нужды Киева в восстановлении и восстановлении.
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