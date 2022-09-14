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У Украины будет достаточно газа и угля для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

14 сентября, 2022 среда
17:50
Экономика

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня, 14 сентября, заявил, что Украина будет обеспечена необходимым количеством энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода. К 1 октября будет накоплено 14,5–15 млрд кубов газа и 2,5 млн тонн угля

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как говорится в сообщении, Шмыгаль заверил, что, хотя отопительный сезон будет одним из самых тяжелых, Украина для его стабильного прохождения будет иметь достаточно газа и будет обеспечена углем.

"В осенне-зимний период Украина будет обеспечена необходимым количеством энергоресурсов... На сегодняшний день в газовые хранилища Украины закачано более 13,2 млрд кубов газа. А к 1 октября будет накоплено 14,5–15 млрд кубов газа", - пишет Правительственный портал .

Шмыгаль уточнил, что с США достигнута договоренность о поставках в 4-м квартале этого года и 1-м квартале следующего 2 млрд куб. м природного газа, а также продолжаются переговоры с Норвегией и консорциумом стран по предоставлению дополнительного газа.

По словам премьер-министра, сейчас у нашего государства 2,2 млн тонн угля и это самые большие запасы за последние годы на этот период. К началу отопительного сезона будет накоплено до 2,5 млн тонн. Таким образом, будет задействована максимальная способность складских мощностей.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона, в том числе и к тем, что связаны с военными рисками.

"Помимо ресурсов, правительство работает над обеспечением материально-технической базы: уже закуплено почти 1,5 тыс. мобильных генераторов, десятки резервных котлов, около 100 электростанций и т.д. Также продолжает поступать оборудование от международных партнеров в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении .

  • 9 сентября исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан в эфире телеканала "Еспресо" сообщил, что в Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.

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Общество
Украина
газ
Денис Шмыгаль
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