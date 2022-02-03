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У украинцев есть шанс выиграть джекпот €130,000,000 в супер-тираже ЕвроМиллионов

3 февраля, 2022 четверг
10:04
Общество лотерея

Не зря говорят, что все самое огромное в Америке. В стране площадью 9,834 млн км², с населением около 329 млн человек и порциями, способными прокормить целую армию, в штатах все существенно больше. Но теперь очередь за Европой

Лотерея EuroMillions запускает первого супер-тираж в 2022 году. Настройтесь на пятницу, 4 февраля, и получите свой шанс выиграть 130 миллионов евро.

EuroMillions пользуются огромной популярностью на всем континенте. Лотерея известна тем, что именной в ней разыгрвываются самые невообразимые джекпоты во всей Европе. Вы можете приобрести билеты этой лотереи в 9 разных странах, но даже если вы не находитесь ни в одной из этих девяти стран, вы все равно можете принять участие в лотерее. 

Вы можете приобрести билеты для участия в Супер-тираже Euromillions онлайн, на сайте theLotter.net. Не пропустите первый в этом году супер-розыгрыш. 

Что представляет собой супер-тираж ЕвроМиллионов?

Супер-розыгрыш — это, по сути, то же самое, что и регулярный тираж EuroMillions, только с увеличенным джекпотом! При покупке билета на супер-розыгрыш EuroMillions, вам будет предложено выбрать пять основных чисел в диапазоне от 1 до 50. После этого вам нужно будет выбрать две ‘счастливые звезды’ от 1 до 12. 

Если вам удастся угадать всю выигрышную комбинацию целиком, вам достанется джекпот Супер-розыгрыша ЕвроМиллионов на сумму 130 миллионов евро! 

Но даже если вы угадаете только часть выигрышной комбинации, вам достанется один из потрясающих денежных призов в 12 второстепенных призовых категориях. Если никто не сумеет угадать всю выигрышную комбинацию, джекпот будет аккумулировать, пока не достигнет €230,000,000. 

Как принять участие в супер-тираже ЕвроМиллионов из Украины?

Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.net и заполните билеты для участия в Супер-розыгрыше, не покидая комфорта вашего дома. 

Просто выберите свои номера, а обо всем остальном позаботятся представители сервиса. Как только транзакция будет завершена, представитель сайта приобретет билет от вашего имени, после чего физический билет будет отсканирован и загружен в вашу учетную запись.

Если вам посчастливится стать победителем, вы будете уведомлены по телефону или по электронной почте. И что самое главное, вы получите всю сумму приза целиком, без комиссий (за вычетом необходимых налогов)! 

Присоединитесь к постоянно растущему списку победителей на сайте

Добавим, что, когда вы играете на сайте theLotter.net, вы можете быть уверены в том, что, если фортуна вам таки улыбнется, вы получите ваш выигрыш, каким бы большим он не был. За прошедшее с момента его основания в 2002 году время, пользователи сервиса выиграли в общей сложности призы на сумму, превышающую $100 млн, включая многомиллионные джекпоты.

Среди победителей на сайте есть и игроки, которым везло в Евромиллионы. Например, в июле 2019 южнокореец Х.С.Л. разбогател на €1 млн. «Сначала, я не мог поверить, что всё происходит наяву!» – рассказал счастливец о своих ощущениях после того, как получил звонок с поздравлениями от представителя сервиса.

Разумеется, Х.С.Л. не единственный победитель на theLotter. Игроки из Панамы, Англии, Ирака, Украины, Канады, России, Латвии, Азербайджана, Эль-Сальвадора, Реюниона и многих других стран также выигрывали впечатляющие суммы играя на theLotter.com.

€130-миллионный приз Евромиллионов может быть сорван в любой момент. Купите билеты на Супертираж EuroMillions из Украины, и, возможно, счастливцем, которому удастся это сделать, станете именно вы!

Мы надеемся, что вам повезет! Пожалуйста, играйте ответственно!

Lotto Direct Limited управляет thelotter.net. Lotto Direct Limited лицензирована Управлением по азартным играм Мальты; Ссылка на лицензию MGA / CRP / 402/2017. Только 18+. Азартные игры могут быть вредными, если их не контролировать. Пожалуйста, играйте ответственно. 

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