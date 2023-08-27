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"У украинцев есть хорошее свойство - мы очень быстро всему учимся": Азовец Романов о международной помощи Украине

27 августа, 2023 воскресенье
17:00
Война с Россией

Азовец и боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Руслан Романов с позывным Панк рассказал, что Украине сейчас необходима любая помощь, ведь украинцы могут быстро научиться всему

Об этом он рассказал в интервью каналу "Еспресо.TV".

Таким образом, военный ответил на вопрос, достаточен ли уровень помощи Украине сегодня.

"Знаете, для нас сейчас важно все. Начиная даже с джипов, хотя сейчас лучше закупать бронированную технику. Для меня главное, чтобы были живы ребята. Поэтому в принципе любая помощь всегда нужна. У украинцев есть очень хорошее свойство - мы очень быстро всему учимся, поэтому не важно, что там приедет, мы всему быстро научимся, мы выгоним этого врага, потому что так не может
происходить дальше", - объясняет азовец.

Романов также рассказал о ситуации в своем родном городе Краснодон на Луганщине и отметил, что после победы там будет очень сложный процесс фильтрации, ведь в 2014-2016 годах туда заехало много диверсантов.

"Многие за 2014-2016 годы заехали на оккупированные территории и покупали там массово задешево любую недвижимость. Они подделывали украинские паспорта и выезжали на территорию Украины, где вели диверсионную деятельность. Поэтому фильтрация этого всего будет очень сложная. Как правильно это делать, покажет только время", – делится воин.

Азовец также напомнил, что пока рано расслабляться тем, кто находится в более спокойных регионах Украины.

"Если в Киеве сейчас спокойно, это не значит, что сюда не придут снова. Это должны понимать люди из всех регионов страны. Война может начаться и с другой стороны", - говорит он.

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Кроме того, Романов задается вопросом – как себя чувствуют мужчины, уехавшие за границу во время войны, не имея на это практических оснований.

"Я сравниваю это с холмом, на котором есть трехэтажный домик, где самый низкий этаж начало затапливать или туда начали приходить воры. Пока все остальное дома спокойно живет и думает, что оно его не коснется, так же как в Украине, все забрав внизу, воры переходят выше.Если там все прошло безнаказанно, можно идти дальше. Тут возникает вопрос, как за границей чувствуют себя мужчины? Для меня – это не люди. Есть конечно инвалиды или профессии, которые будут лучше развиваться там. А вот об остальных я даже не знаю, что говорить. Как во время АТО, так и во время полномасштабного вторжения многие юноши погибли, это был цвет нации. А откормленные чуваки выехали. Почему дети умерли, а они выехали? Для меня они не люди", - подчеркнул азовец.

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