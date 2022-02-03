У украинца Миколенко в "Эвертоне" появился еще один звездный тренер
Бывший футболист "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул стал тренером английского "Эвертона"
Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".
Эшли Коул вошел в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, недавно возглавившего "Эвертон". Специалисты хорошо знакомы, ведь вместе играли за лондонский "Челси".
За свою тренерскую карьеру 41-летний Эшли Коул успел поработать в академии Челси и молодежной сборной Англии.
"Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Англии. За команду из Ливерпуля играет украинец Виталий Миколенко.
- Напомним, 31 января "Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.
- 1 февраля полузащитник сборной Англии Деле Алли перешел из "Тоттенгема" в "Эвертон" , за который выступает украинец Виталий Миколенко.
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