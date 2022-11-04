Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ осуществляли досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушений в подакцизной отрасли, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

Следствием установлен гражданин Украины, который совершил приобретение, хранение и транспортировку с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий. Более 40 тыс. пачек табачных изделий, ориентировочной рыночной стоимостью около 1,5 млн грн, было обнаружено и изъято.

"По результатам досудебного расследования фигуранту уголовного производства уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения – преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины. Впоследствии материалы уголовного производства с обвинительным актом были направлены в суд. Нарушитель признан виновным в совершении уголовного преступления. Решением суда принято решение о передаче табачных изделий на нужды Вооруженных Сил Украины в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 №186-р "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно сотрудники БЭБ передали для нужд ВСУ 7 автомобилей, ориентировочной стоимостью 1,6 млн грн. В целом, начиная с марта 2022 года БЭБ передало для Вооруженных сил Украины 38 млн грн средств, около 32 тонн различных товаров (продукты, медикаменты, одежду), а также компьютеры, защитную амуницию, товары двойного назначения, квадрокоптер и т.д. 25 млн грн.

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