У украинца изъяли белорусских сигарет на 1,5 млн грн и передали на нужды ВСУ
Табачные изделия без марок акцизного налога, с марками Республики Беларусь, с марками "Дьюти Фри" (for duty free only) обнаружили сотрудники Бюро экономической безопасности Украины по результатам обысков транспортного средства, которым управлял нарушитель
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Детективы Главного подразделения детективов БЭБ осуществляли досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушений в подакцизной отрасли, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.
Следствием установлен гражданин Украины, который совершил приобретение, хранение и транспортировку с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий. Более 40 тыс. пачек табачных изделий, ориентировочной рыночной стоимостью около 1,5 млн грн, было обнаружено и изъято.
"По результатам досудебного расследования фигуранту уголовного производства уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения – преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины. Впоследствии материалы уголовного производства с обвинительным актом были направлены в суд. Нарушитель признан виновным в совершении уголовного преступления. Решением суда принято решение о передаче табачных изделий на нужды Вооруженных Сил Украины в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 №186-р "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.
- Напомним, недавно сотрудники БЭБ передали для нужд ВСУ 7 автомобилей, ориентировочной стоимостью 1,6 млн грн. В целом, начиная с марта 2022 года БЭБ передало для Вооруженных сил Украины 38 млн грн средств, около 32 тонн различных товаров (продукты, медикаменты, одежду), а также компьютеры, защитную амуницию, товары двойного назначения, квадрокоптер и т.д. 25 млн грн.
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