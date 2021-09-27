У украинского политзаключенного Яцкина в Крыму ухудшилось состояние здоровья

Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова после встречи с адвокатом Николаем Полозовым.

По словам Денисовой, руководство Симферопольского СИЗО продолжает игнорировать потребность в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи, что ставит под угрозу жизнь Яцкина.

"Прошу министра иностранных дел Украины способствовать правовой поддержке незаконно удерживаемых украинских политзаключенных. Обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное обследование Ивана Яцкина в квалифицированном медучреждении и предоставить ему соответствующий комплекс лечения ", - говорится в заметке.

Также во время встречи они акцентировали внимание на соблюдении прав незаконно лишенных свободы по политическим мотивам крымскотатарских активистов Наримана Джелялова, Асана и Азиза Ахтемовых, содержащихся в Симферопольском СИЗО.

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