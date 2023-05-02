У украинского боксера сорвалась защита титулов
Украинский боксер Денис Беринчик перенес защиту звания чемпиона EBU и титула WBO International в легком весе с мая на лето 2023 года
Об этом сообщил тренер боксера Егор Голуб в Instagram.
По его словам, следующий бой Беринчика состоится не в мае, как планировалось ранее, а летом. С кем будет встречаться обладатель титулов EBU (Европейского боксерского союза) и интернационального пояса WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) пока неизвестно.
"Бой Дениса переносится. Не переживайте, все хорошо, просто так сложились обстоятельства. Я очень доволен проделанной работой: мы плодотворно поработали в тренировочном лагере, как физически, так и ментально. Теперь будем ждать новостей, бой состоится этим летом", - написал Голуб. .
- 3 декабря 2022 года Денис Беринчик победил француза Ивана Менди .
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