Об этом сообщил тренер боксера Егор Голуб в Instagram.

По его словам, следующий бой Беринчика состоится не в мае, как планировалось ранее, а летом. С кем будет встречаться обладатель титулов EBU (Европейского боксерского союза) и интернационального пояса WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) пока неизвестно.

"Бой Дениса переносится. Не переживайте, все хорошо, просто так сложились обстоятельства. Я очень доволен проделанной работой: мы плодотворно поработали в тренировочном лагере, как физически, так и ментально. Теперь будем ждать новостей, бой состоится этим летом", - написал Голуб. .