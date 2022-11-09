У Twitter появится еще одна галочка для официальных лиц
Сотрудница Twitter Эстер Кроуфорд заявила, что в соцсети появится еще одна отметка, верифицирующая официальных лиц
Об этом она пишет в twitter.
Кроуфорд отметила, что подтвержденные учетные записи, среди которых государственные аккаунты, коммерческие компании, деловые представительства, крупные СМИ, издатели и некоторые общественные деятели получат пометку "Официально".
"Многие люди спрашивали о том, как можно будет отличить пользователей, подписавшихся на Twitter Blue (ежемесячную подписку, благодаря которой пользователь может приобрести "синюю галочку", - ред.) с синими галочками и учетные записи, подтвержденные как официальные. Именно поэтому мы представляем метку "Официальный" для отдельных аккаунтов", - пишет она.
Кроуфорд отметила, что "официальную" метку невозможно будет приобрести. Судя по добавленному изображению, новая пометка будет серого цвета.
"Мы продолжим экспериментировать со способами различения типов аккаунтов", добавила она.
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