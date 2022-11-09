У Twitter появится еще одна галочка для официальных лиц

Об этом она пишет в twitter.

Кроуфорд отметила, что подтвержденные учетные записи, среди которых государственные аккаунты, коммерческие компании, деловые представительства, крупные СМИ, издатели и некоторые общественные деятели получат пометку "Официально".

"Многие люди спрашивали о том, как можно будет отличить пользователей, подписавшихся на Twitter Blue (ежемесячную подписку, благодаря которой пользователь может приобрести "синюю галочку", - ред.) с синими галочками и учетные записи, подтвержденные как официальные. Именно поэтому мы представляем метку "Официальный" для отдельных аккаунтов", - пишет она.

Кроуфорд отметила, что "официальную" метку невозможно будет приобрести. Судя по добавленному изображению, новая пометка будет серого цвета.

"Мы продолжим экспериментировать со способами различения типов аккаунтов", добавила она.

31 октября стало известно, что Twitter начнет взымать $20 в месяц за синюю галочку верификации. Суть новшеств состоит в том, чтобы заменить Twitter Blue, дополнительную подписку компании стоимостью $4,99 на более дорогую подписку, включающую верификацию аккаунта.

7 ноября миллиардер Илон Маск сказал, что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации.

Илон Маск заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

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