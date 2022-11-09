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У Twitter появится еще одна галочка для официальных лиц

9 ноября, 2022 среда
16:49
Технологии

Сотрудница Twitter Эстер Кроуфорд заявила, что в соцсети появится еще одна отметка, верифицирующая официальных лиц

Об этом она пишет в twitter.

Кроуфорд отметила, что подтвержденные учетные записи, среди которых государственные аккаунты, коммерческие компании, деловые представительства, крупные СМИ, издатели и некоторые общественные деятели получат пометку "Официально".

"Многие люди спрашивали о том, как можно будет отличить пользователей, подписавшихся на Twitter Blue (ежемесячную подписку, благодаря которой пользователь может приобрести "синюю галочку", - ред.) с синими галочками и учетные записи, подтвержденные как официальные. Именно поэтому мы представляем метку "Официальный" для отдельных аккаунтов", - пишет она.

Кроуфорд отметила, что "официальную" метку невозможно будет приобрести. Судя по добавленному изображению, новая пометка будет серого цвета.

"Мы продолжим экспериментировать со способами различения типов аккаунтов", добавила она.

  • 31 октября стало известно, что Twitter начнет взымать $20 в месяц за синюю галочку верификации. Суть новшеств состоит в том, чтобы заменить Twitter Blue, дополнительную подписку компании стоимостью $4,99 на более дорогую подписку, включающую верификацию аккаунта.
  • 7 ноября миллиардер Илон Маск сказал, что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации.
  • Илон Маск заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

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