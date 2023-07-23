У Twitter будет новый логотип
Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть получит новый логотип
Об этом он написал в Twitter .
Маск отметил, что у нового логотипа нет птицы.
"И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", - написал он.
Днем ранее Маск написал, что "если сегодня вечером опубликуют достаточно хороший логотип X, завтра мы обнародуем его по всему миру". Тогда он показал видео с мерцающим изображением буквы "Х". Подробностей он не предоставил.
- 1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск,подтвердил , что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.
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