У Twitter будет новый логотип

Об этом он написал в Twitter .

Маск отметил, что у нового логотипа нет птицы.

"И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", - написал он.

Днем ранее Маск написал, что "если сегодня вечером опубликуют достаточно хороший логотип X, завтра мы обнародуем его по всему миру". Тогда он показал видео с мерцающим изображением буквы "Х". Подробностей он не предоставил.