У трех украинцев на границе с Польшей обнаружили поддельные COVID-сертификаты
Во вторник, 26 октября, трое жителей Житомирской области пытались пересечь границу с поддельными COVID-сертификатами
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Три мужчины из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.
Правонарушители, которым 43, 38 и 35 лет, намеревались отправиться на заработки.
Правоохранители открыли уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо подложного документа).
Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который составляет 850 гривен. Также мужчинам, согласно санкциям статьи, может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.
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