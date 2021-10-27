У трех украинцев на границе с Польшей обнаружили поддельные COVID-сертификаты

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Три мужчины из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Правонарушители, которым 43, 38 и 35 лет, намеревались отправиться на заработки.

Правоохранители открыли уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо подложного документа).

Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который составляет 850 гривен. Также мужчинам, согласно санкциям статьи, может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.