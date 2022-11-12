У Трампа есть реальная возможность стать кандидатом в президенты и выиграть у Байдена, - американский политтехнолог Смарт
45-й президент США Дональд Трамп при определенных условиях может стать кандидатом в президенты от Республиканской партии и снова стать хозяином Белого дома
Об этом в эфире Эспрессо заявил американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт.
"У Трампа есть серьезная возможность выиграть праймериз среди республиканцев. Чтобы выиграть их - нужно набрать просто больше голосов, чем у другого кандидата. У него есть поддержка в Республиканской партии — где-то 40% или больше", — отметил он.
По словам Смарта, для любого штата это достаточно много, чтобы выиграть праймериз.
"Как он может победить на выборах президента? Если продолжится непопулярность Байдена. У него самый низкий рейтинг среди президентов в истории. Поэтому реально, что Трамп победит против Байдена. Это было бы очень плохо для Украины", — подытожил политтехнолог.
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