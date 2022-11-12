У Трампа есть реальная возможность стать кандидатом в президенты и выиграть у Байдена, - американский политтехнолог Смарт

Об этом в эфире Эспрессо заявил американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт.

"У Трампа есть серьезная возможность выиграть праймериз среди республиканцев. Чтобы выиграть их - нужно набрать просто больше голосов, чем у другого кандидата. У него есть поддержка в Республиканской партии — где-то 40% или больше", — отметил он.

По словам Смарта, для любого штата это достаточно много, чтобы выиграть праймериз.

"Как он может победить на выборах президента? Если продолжится непопулярность Байдена. У него самый низкий рейтинг среди президентов в истории. Поэтому реально, что Трамп победит против Байдена. Это было бы очень плохо для Украины", — подытожил политтехнолог.

В начале ноября Трамп заявил, что "весьма вероятно", что будет баллотироваться в 2024 году на должность главы государства.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал результаты промежуточных выборов и разочарованием, и вместе с тем "очень большой победой"

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