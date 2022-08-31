Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками Forum 2000 в Праге.

Он провел параллели между "Пражской весной" 1968 года и событиями в современной Украине.

"Европа до сих пор вынуждена преодолевать последствия того, что тирания смогла тогда удержаться еще на 20 лет. Смогла удержаться благодаря тому, что свободе не помогли. Не помогли ей проявить себя в полную силу. Не вооружили ее так, как надо. И не объединились ради нее", - сказал Зеленский.

"К чему это привело? К смертям и страданиям. К волнам беженства. К тому, что страны Востока и Центра Европы еще на десятилетия остались без свободы. И не только без политической, культурной или личной свободы людей. Но без экономической свободы, без многих проявлений нормального социального развития. Только дети и внуки смогли получить те возможности и благополучие, которые должны были быть по праву еще у поколения их родителей, которые были молодыми во время Пражской весны", - считает президент.

"Эта иллюзия натворила много зла после 1968 года. И эта иллюзия - в основе полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, - продолжил Зеленский. - Но именно здесь, на нашей земле, и именно сейчас, в наше время мы имеем исторический шанс разбить эту иллюзию! В Украине сейчас – решающая битва за свободу".

По мнению президента, тирания почувствовала, что свободные народы умеют защищаться и что победа свободы абсолютно вероятна.

"Это достигнуто на разных направлениях противостояния. От передовой, где наши украинские воины физически защищают свободу, до политической сферы, в которой нам удалось достичь исторического результата ради Европы. Украина даже в такое страшное время сделала все необходимое, чтобы получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Я благодарен народу Чехии, вашему правительству, парламенту за поддержку нас на европейском пути. Однако битва за свободу продолжается!", - сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в выступлении перед участниками Forum 2000 в Праге заявил, что Европейский Союз должен предоставить членство Украины через "несколько лет".

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