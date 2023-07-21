У Telegram появились сториз, но пока только для Premium-подписчиков
У Telegram появилась новая функция – теперь пользователи могут публиковать сториз по аналогии с Instagram. Пока новинка доступна только владельцам Premium-подписки
Об этом сообщает Telegram Info.
Для того чтобы появился доступ к сторизам, необходимо обновить приложение к последней версии. После этого зайти в Telegram – в меню появится строчка "Мои истории".
Истории контактов будут отображаться в верхней части экрана над диалогами.
Чтобы снять историю, необходимо на главном экране чатов потянуть вниз, чтобы появилось меню. Примечательно, что снимать сториз можно одновременно с передней и задней камер смартфона.
Сейчас сторизы построены на основе контактов. Это означает, что они могут увидеть абсолютно все контакты. Чтобы избежать недоразумений, можно "фильтровать" содержимое сториз, а перед публикацией – ограничить круг лиц, которые их увидят. Сделать это можно в пункте "Видящие эту историю".
- Отметим, о том, что в приложении появится функция сторож, основатель телеграмм Павел Дуров сообщал еще в конце июня.
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