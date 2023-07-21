Об этом сообщает Telegram Info.

Для того чтобы появился доступ к сторизам, необходимо обновить приложение к последней версии. После этого зайти в Telegram – в меню появится строчка "Мои истории".

Истории контактов будут отображаться в верхней части экрана над диалогами.

Чтобы снять историю, необходимо на главном экране чатов потянуть вниз, чтобы появилось меню. Примечательно, что снимать сториз можно одновременно с передней и задней камер смартфона.

Сейчас сторизы построены на основе контактов. Это означает, что они могут увидеть абсолютно все контакты. Чтобы избежать недоразумений, можно "фильтровать" содержимое сториз, а перед публикацией – ограничить круг лиц, которые их увидят. Сделать это можно в пункте "Видящие эту историю".