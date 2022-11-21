Они знают, что мы придем.

Предатели и коллаборационисты на оккупированных территориях. Российские солдаты, прямо сейчас роющие окопы в Крыму. Те, кто совершал военные преступления в Буче. Они знают все.

Они знают все.

Без света в домах, без тепла в сердцах и без сожаления к ним придут люди в грязном пикселе. Покрыты кровью. С памятью о товарищах – погибших, искалеченных, истекающих кровью в родную землю.

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Бывшие фермеры, менеджеры, работники заводов, баристы, адвокаты, грузчики, вынужденно ставшие героями всего мира, придут в Крым и Донецк, Луганск и Мелитополь, Мариуполь и Бердянск, так же как пришли в Херсон и Лиман, в Чернобыль и Изюм.

Без света в домах, без тепла в сердцах и без сожаления к ним придут люди в грязном пикселе. Покрыты кровью. С памятью о товарищах – погибших, изуродованных, истекающих кровью в родную землю

Есть мы. Есть они.

У нас есть будущее. Сейчас в эту секунду кто-то под Бахмутом отдал его за тебя.

У них, у тех, кто сейчас роет в Крыму окопы, будущего нет. Они обречены судьбой и людьми.

Они это знают. И мы знаем. Это неизбежно.

Просто помните, сколько стоит будущее, чтобы не просрать ни один день.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократична Сокира".

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