"У тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить?": звезда шоубиза Астафьева, которая волонтерит в ресторане, рассказала о наглом поведении футболиста Милевского

Об этом Астафьева рассказала в разговоре с YouTube-каналом ISLND TV.

"Бл*, пи*дец. Он остался в Киеве, но с ним произошло столкновение, когда он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал: "Знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить? Эти деньги мы тратим на закупку продуктов". Он забрал у детей из "Охматдета" или у военных этих шесть порций и требует: "Выдайте мне суп!". Я уже не сдержалась вышла и говорю: "Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить себе и своим друзьям суп, с которыми ты отдыхал ночью". И он перестал приходить", – сказала певица.

По словам Аставьевой, ей очень стыдно за таких людей, как Милевский.

"Мне очень стыдно за таких людей, которые не могут справиться с собой и своим друзьям. При том, что многие люди, которые не могут воевать, идут и защищают нас... Они, понимаешь... Там по перегару слышно, насколько человеку не до войны", – сказала Дарья Астафьева.

Милевский уже отреагировал на слова певицы.

"Да, бл*, с калашем пришел и требовал суп. Блин, даже не хочу об этом говорить", - написал экс-футболист "Динамо" в разговоре со своим подписчиком.

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