У Святогорской лавры в Донецкой области СБУ обнаружила новую застенку оккупантов
Сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в уволенном Святогорске Донецкой области
Застенка была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской лавры, сообщают в СБУ .
Российские военные насильно держали там местных жителей, поддерживавших территориальную целостность Украины.
Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые указывают на признаки пыток. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.
В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.
Следователи СБУ устанавливают количество и лица пострадавших, а также извергов, причастных к пыткам.
- Напомним, СБУ в Харьковской области ликвидировала 2 группы ПИК Вагнера
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