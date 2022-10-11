Застенка была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской лавры, сообщают в СБУ .

Российские военные насильно держали там местных жителей, поддерживавших территориальную целостность Украины.

Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые указывают на признаки пыток. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Следователи СБУ устанавливают количество и лица пострадавших, а также извергов, причастных к пыткам.

Напомним, СБУ в Харьковской области ликвидировала 2 группы ПИК Вагнера