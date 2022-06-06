У Свитолиной отобрали титул первой ракетки Украины
Ангелина Калинина отобрала у Элины Свитолиной звание первой ракетки Украины, которую она удерживала с 2012 года
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В новом рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) Калинина вышла на 35-е место и опередила Светолину, опустившуюся на 37-ю позицию. Таким образом, 25-летняя теннисистка стала новой первой ракеткой Украины.
27-летняя Элина Свитолина удерживала это звание с 2012 года. В мае она объявила, что беременна и взяла паузу в карьере.
Лидерство в мировом рейтинге сохранила Ига Швентек из Польши, которая 4 июня стала победительницей Ролана Гарроса.
Рейтинг WTA
1. Ига Швентек (Польша) – 8631 очков
2. Анетт Контавейт (Эстония) – 4326
3. Паула Бадоса (Испания) – 4245
35. Ангелина Калинина (Украина) – 1348
37. Элина Свитолина (Украина) – 1324
79. Марта Костюк (Украина) – 820
80. Даяна Ястремская (Украина) – 814
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15 мая стало известно, чтоСвитолина ждет рождения дочери в октябре
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