Об этом сообщает Еспресо.TV.

В новом рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) Калинина вышла на 35-е место и опередила Светолину, опустившуюся на 37-ю позицию. Таким образом, 25-летняя теннисистка стала новой первой ракеткой Украины.

27-летняя Элина Свитолина удерживала это звание с 2012 года. В мае она объявила, что беременна и взяла паузу в карьере.

Лидерство в мировом рейтинге сохранила Ига Швентек из Польши, которая 4 июня стала победительницей Ролана Гарроса.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 8631 очков

2. Анетт Контавейт (Эстония) – 4326

3. Паула Бадоса (Испания) – 4245

35. Ангелина Калинина (Украина) – 1348

37. Элина Свитолина (Украина) – 1324

79. Марта Костюк (Украина) – 820

80. Даяна Ястремская (Украина) – 814

15 мая стало известно, чтоСвитолина ждет рождения дочери в октябре

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