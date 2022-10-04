Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Относительно вручения г-ну Столтенбергу заявки о вступлении в НАТО. Это очень важный политический шаг. Я поддерживаю то, что этот шаг сделан", - отметил Огрызко.

По его мнению, нужно было подавать заявку вместе с Финляндией и Швецией.

"Хочет кто-то в НАТО или не хочет - теперь, в новых политических условиях, странам НАТО придется принять это решение, потому что другого выбора у них на самом деле нет. Несмотря на позицию президента Болгарии или премьер-министра Венгрии или еще нескольких стран почему-то продолжающих сомневаться, мы имеем полное моральное право ставить вопрос ребром. Да, это не завтра, но и не через пять лет", - считает экс-министр.

Огрызко добавил, что срок вступления будет абсолютно обозримым.

"Нам надо сделать кое-что и в военно-технической сфере, и в политической сфере – верховенство права никуда от нас не делось и это надо наконец-то завершать. Но это не годы, это не та перспектива о которой говорили – это ближайшие пару лет, когда эта тема должна быть окончательно и позитивно для Украины завершена", - подытожил он.