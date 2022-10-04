У стран НАТО нет выбора, вступление Украины должно завершиться в ближайшие годы, - Огрызко
Украина должна стать членом НАТО в ближайшие годы - в новых политических условиях странам Альянса придется принять это решение, потому что другого выбора у них нет
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Относительно вручения г-ну Столтенбергу заявки о вступлении в НАТО. Это очень важный политический шаг. Я поддерживаю то, что этот шаг сделан", - отметил Огрызко.
По его мнению, нужно было подавать заявку вместе с Финляндией и Швецией.
"Хочет кто-то в НАТО или не хочет - теперь, в новых политических условиях, странам НАТО придется принять это решение, потому что другого выбора у них на самом деле нет. Несмотря на позицию президента Болгарии или премьер-министра Венгрии или еще нескольких стран почему-то продолжающих сомневаться, мы имеем полное моральное право ставить вопрос ребром. Да, это не завтра, но и не через пять лет", - считает экс-министр.
Огрызко добавил, что срок вступления будет абсолютно обозримым.
"Нам надо сделать кое-что и в военно-технической сфере, и в политической сфере – верховенство права никуда от нас не делось и это надо наконец-то завершать. Но это не годы, это не та перспектива о которой говорили – это ближайшие пару лет, когда эта тема должна быть окончательно и позитивно для Украины завершена", - подытожил он.
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