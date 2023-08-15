У Столтенберга допустили возможность передачи Украиной России территорий в обмен на членство в НАТО
Начальник канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен предположил вероятность территориальных уступок Украины в пользу России в обмен на членство в Альянсе
Об этом он сказал во время панельных дебатов в Арендале 15 августа, передает VG .
"Я считаю, что решением для Украины может быть отказ от территории и получение за это членства в НАТО", - заявил Йенсен.
В то же время, он сказал, что Украина должна решить как время, так и условия любых переговоров с Россией.
Отвечая на вопрос VG, считает ли НАТО, что Украина должна уступить земли для достижения мира с Россией и будущего членства в Альянсе, Йенсен отметил, что дискуссия о возможном статусе после войны уже ведется.
"Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", – сказал начальник канцелярии Столтенберга.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.
Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".
23 июля министр обороны Резников выразил мнение, что летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО . При этом страны НАТО неоднократно говорили о том, что вступление Украины в Альянс невозможно до завершения войны с РФ.
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