Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мои ощущения как эксперта, что у статьи генералов Залужного и Забродского есть еще два автора – это генерал Ллойд Остин и генерал Марк Милли, которые совместно работали над всеми документами. И эта статья призвана была помочь именно им во внутренней американской борьбе. Так что это заявление четырех генералов, двух украинских и двух американских, о целях союзников - США, Украины и Великобритании", - отметил Пионтковский.

По словам политолога, союзники Украины намерены победить Россию в этой войне.

"8 сентября разворачивались исторические события - это и ключевое заседание Рамштайна, где наконец-то преодолели сопротивление в американской администрации о предоставлении дальнобойных ракет HIMARS и ATACMS, и символический визит Блинкена в Киев, и совещание, которое Байден проводил со своими союзниками по помощи Украине. Америка должна вооружить Украину сегодня, пока не поздно. Цель США в войне – победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такого уровня, чтобы она никогда не смогла повторить такую агрессию", - добавил Пионтковский.

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