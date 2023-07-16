Об этом сообщает CNN.

"Администрация президента Джо Байдена после вступления в должность обнаружила, что общие запасы боеприпасов 155, являющиеся стандартными боеприпасами НАТО, используемыми для артиллерийских выстрелов, были относительно низкими", - сказал он.

Салливан заявляет, что администрация также узнала, что для пополнения запасов до приемлемого уровня понадобятся годы, а не месяцы - сложная задача для страны, дополняющей войну в Украине.

"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над расширением возможностей США по производству всех боеприпасов, которые могут понадобиться нам в любое время. Месяц за месяцем мы наращиваем наши возможности по снабжению боеприпасами", - подчеркнул советник президента США.