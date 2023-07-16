У США заканчиваются собственные боеприпасы, ведь их предоставляют Украине, - Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Соединенных Штатов заканчиваются собственные запасы боеприпасов, поскольку страна оказывает военную помощь Украине
Об этом сообщает CNN.
"Администрация президента Джо Байдена после вступления в должность обнаружила, что общие запасы боеприпасов 155, являющиеся стандартными боеприпасами НАТО, используемыми для артиллерийских выстрелов, были относительно низкими", - сказал он.
Салливан заявляет, что администрация также узнала, что для пополнения запасов до приемлемого уровня понадобятся годы, а не месяцы - сложная задача для страны, дополняющей войну в Украине.
"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над расширением возможностей США по производству всех боеприпасов, которые могут понадобиться нам в любое время. Месяц за месяцем мы наращиваем наши возможности по снабжению боеприпасами", - подчеркнул советник президента США.
- Также Джейк Салливан в интервью CBS News заявил , что будущее Украины в НАТО и это не будет обсуждаться. Он подчеркнул, что прямо сейчас украинцы противостоят российским войскам, а Запад работает над усилением санкций, призванных разрушить оборонно-промышленную базу России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное