Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Еспресо.

Болтон сказал, что у США есть ресурсы для помощи Украине, однако, согласно публичным данным, страна уже поставила около 40% от общего арсенала противотанковых ракет Javelin.

"Это свидетельствует о том, что нам придется хорошо поработать, чтобы восстановить нашу оборонную базу по сравнению с тем, какой она была во времена холодной войны. Когда распался Советский Союз, люди говорили, что это конец истории. У нас есть мирные дивиденды, но нам хронически не хватает бюджетных средств на оборону", – рассказал он.

Посол Болтон подчеркнул, что он стремится предупредить граждан о такой проблеме и исправить допущенные ошибки.

"Поэтому я предпочитаю предупредить о такой проблеме, чтобы она стала сейчас понятна для наших граждан. Это дает нам время исправить ошибки, которые мы допустили, а также продолжать поставлять оружие Украине, а при необходимости - Тайваню или другим странам, которые могут нуждаться в помощи" , – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения или ограничения поддержки Украины при избрании президентом Трампа, Болтон отметил, что такая вероятность есть.

"Конечно, есть такая вероятность, и об этом стоит беспокоиться. Послушайте, также очень даже вероятно, что он попытается вывести Соединенные Штаты из НАТО, что будет иметь колоссальные последствия. Поэтому, на мой взгляд, как республиканца в США, важно, чтобы его не выдвинули от нашей партии, тем самым устраняя риск того, что он может стать президентом в ноябре следующего года", - добавил он.