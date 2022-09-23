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Главная война с Россией У США также есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты: Дуда прокомментировал ядерный шантаж России

У США также есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты: Дуда прокомментировал ядерный шантаж России

23 сентября, 2022 пятница
13:50
война с Россией Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что применение ядерного оружия будет иметь огромные последствия для граждан Российской Федерации

Об этом он заявил во время 77-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Дуды, если россияне все же пойдут на такой шаг, они окажутся "за пределами любой маржи для цивилизованного, демократического, честного мирового сообщества, словно перестанут существовать".

"У США также есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты. США являются великой ядерной державой, крупнейшей военной мощью в мире. Тот факт, что США воспринимают эту российскую угрозу серьезно, также является угрозой и для России", - подчеркнул президент Польши.

Он отметил, что в случае нарушения Россией всех табу и применения даже тактического ядерного оружия против страны, защищающей свою территорию обычным оружием и не имеющей ядерного, она может "ожидать ответа".

Также Дуда отметил, что Владимир Путин и все его окружение окажутся "вне мировой политики", если все же применят ядерное оружие против Украины, которая только защищается.

"Это не только угроза уголовных трибуналов, ответственности и потенциального долгосрочного заключения, но и просто исключение их и России, пока они ею руководят, из цивилизованного мира", - подчеркнул Дуда.

  • Ранее Пентагон заявил , что угрозы России применения ядерного оружия никак не повлияют на поддержку Украины.

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