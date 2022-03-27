У США нет стратегии смены режима в России, – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал после того, как президент Джо Байден заявил, что Владимир Путин "не может оставаться у власти", что у США нет стратегии смены режима в России
Об этом сообщает Reuters .
"Как Вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима в России или где-нибудь еще, если уж на то пошло", – заявил он.
Блинкен добавил, что президент США имел в виду, что Путин не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо еще.
- Напомним, президент США Джо Байден сказал , что Владимир Путин – это "мясник". Такое сравнение президент США использовал после разговора с украинскими беженцами в Варшаве.
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