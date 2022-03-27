У США нет стратегии смены режима в России, – Блинкен

Об этом сообщает Reuters .

"Как Вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима в России или где-нибудь еще, если уж на то пошло", – заявил он.

Блинкен добавил, что президент США имел в виду, что Путин не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо еще.

Напомним, президент США Джо Байден сказал , что Владимир Путин – это "мясник". Такое сравнение президент США использовал после разговора с украинскими беженцами в Варшаве.