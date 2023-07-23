У США нет достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине, - WP

Об этом информирует Washington Post .

Отмечают, что арсенал ATACMS в американской армии не пополняли время. В настоящее время военные США ожидают, что возьмут не вооружение следующее поколение тактических ракет Prism.

"Ограниченное количество ATACMS - наибольшее беспокойство американских военных. Хотя точное их количество в арсенале США засекречено, Lockheed Martin за все время изготовил около 4000 ракет, многие из которых были использованы армией США в боях, обучении или испытаниях", - пишет издание.

В то же время в материале отмечают, что за прошедший год десятилетия около 900 ракет было продано иностранным союзникам и партнерам. Так 211 продали после начала войны в Украине.

Также WP сообщает, что Киев направил в США запрос на предоставление нескольких сот ATACMS. Впрочем, в Пентагоне отметили, что Украина имеет более насущные потребности, чем получение этих ракет.

"Пентагон убежден, что у Киева есть более насущные потребности, чем ATACMS, и переживает, что передача Украине этого оружия в количестве, достаточном для влияния на поле боя, существенно снизит готовность США к другим возможным конфликтам", - отметили в материале.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.