У США есть три модели окончания войны в Украине, – Washington Post

Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что есть три разных модели того, как могло бы выглядеть завершение войны путем переговоров, "каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена, - ред.)".

Первая модель является частью мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце. Она предусматривает уход России со всей территории Украины, которую она сейчас оккупировала, включая Крым и районы восточного Донбасса, которые она захватила в 2014 году. Вторая модель окончания войны с РФ – уход к линии 2014 года. По третьей модели вывод будет включать Донбасс, но не Крым.

"Зеленский четко дал понять, что не будет поддерживать последние два варианта, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские захватчики отступят от всех оккупированных территорий", - подчеркивает издание.

При этом один из высокопоставленных чиновников США рассказал изданию, что обсуждение США и Украиной вариантов окончания войны "пока это что-то вроде академической дискуссии", поскольку нет признаков, что Россия заинтересована в разговоре.

Вместе с тем на фоне демонстрации единства Зеленский и Байден расходятся во взглядах на некоторые военные нужды Украины. В частности, украинский президент и его советники продолжают настаивать на предоставлении Вашингтоном современного вооружения.

Должностные лица по обороне США заявили, что у Украины уже достаточно танков и что американские Abrams, которых просит Киев, слишком сложны в обслуживании и эксплуатации.

21 декабря Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". В тот же день в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также дополнительной помощи на $850 млн. При этом в пакет не вошли ракеты дальностью более 800 километров, которые просило у Штатов наше государство. Это Джо Байден объяснил тем, что европейские союзники США понимают важность поддержки Украины, но "не ищут третью мировую войну" и не хотят воевать с Россией.

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