Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"В Вашингтоне находили очень много оправданий, чтобы не поставлять ракеты ATACMS. Будет интересно, если позиция изменится. В то же время, у США есть другие возможности для усиления Украины дальнобойным ракетным вооружением. Учитывая ожидаемую передачу Украине истребителей F-16, именно на США возложат вопрос обеспечения вооружением - там есть прекрасная ракета JASSM, которая интегрирована под этот самолет. По своим параметрам она аналогична Storm Shadow. На мой взгляд, ракеты воздушного базирования эффективнее, чем другие ракетные комплексы. В то же время если США будут поставлять и JASSM, и ATACMS, - думаю, никто не будет против", – считает Катков.