У США есть ракеты под F-16, которые являются аналогами Storm Shadow, – главред Defense Express Катков
Учитывая ожидаемую передачу Украине истребителей F-16, в США есть ракета JASSM, интегрированная под этот самолет. По своим параметрам она аналогична Storm Shadow
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"В Вашингтоне находили очень много оправданий, чтобы не поставлять ракеты ATACMS. Будет интересно, если позиция изменится. В то же время, у США есть другие возможности для усиления Украины дальнобойным ракетным вооружением. Учитывая ожидаемую передачу Украине истребителей F-16, именно на США возложат вопрос обеспечения вооружением - там есть прекрасная ракета JASSM, которая интегрирована под этот самолет. По своим параметрам она аналогична Storm Shadow. На мой взгляд, ракеты воздушного базирования эффективнее, чем другие ракетные комплексы. В то же время если США будут поставлять и JASSM, и ATACMS, - думаю, никто не будет против", – считает Катков.
- Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет.
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