У США есть информация о накоплении взрывчатки на ЗАЭС, - Магда

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Очевидно, что у американцев есть разведывательные данные по накоплению россиянами взрывчатки на ЗАЭС. Я думаю, что это одна из причин заявления Байдена о применении Путиным ядерного оружия. Другая причина в таких заявлениях президента США состоит в том, что произошла искусственная экологическая катастрофа на Каховской". ГЭС. Фактически мы имели дело с ядерным взрывом без применения ядерного оружия. Это очень красноречивый момент. Поскольку в Вашингтоне уже всем очевидно, что Путин может пойти на все, что угодно", - объяснил Магда.

Политолог уверен, что заявление Байдена о применении ядерного оружия Путиным стало еще одним напоминанием мира об угрозах от РФ.

"Также заявление Байдена о применении ядерного оружия связывают с визитом Блинкена в Китай. Мол, это стало определенным сигналом для начала переговоров о примирении для Украины. Однако, я не думаю, что это вероятный сценарий. Ну и, конечно, такими заявлениями США еще раз подчеркивают, что Россия является преступным государством и несет угрозу всему цивилизованному миру", - добавил он.