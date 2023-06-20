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Эксклюзив

У США есть информация о накоплении взрывчатки на ЗАЭС, - Магда

20 июня, 2023 вторник
13:48
Война с Россией

Политолог Евгений Магда считает, что заявления президента США Джо Байдена о применении Россией ядерного оружия связаны с имеющейся у американцев информацией о накоплении взрывчатки на ЗАЭС

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Очевидно, что у американцев есть разведывательные данные по накоплению россиянами взрывчатки на ЗАЭС. Я думаю, что это одна из причин заявления Байдена о применении Путиным ядерного оружия. Другая причина в таких заявлениях президента США состоит в том, что произошла искусственная экологическая катастрофа на Каховской". ГЭС. Фактически мы имели дело с ядерным взрывом без применения ядерного оружия. Это очень красноречивый момент. Поскольку в Вашингтоне уже всем очевидно, что Путин может пойти на все, что угодно", - объяснил Магда.

Политолог уверен, что заявление Байдена о применении ядерного оружия Путиным стало еще одним напоминанием мира об угрозах от РФ.

"Также заявление Байдена о применении ядерного оружия связывают с визитом Блинкена в Китай. Мол, это стало определенным сигналом для начала переговоров о примирении для Украины. Однако, я не думаю, что это вероятный сценарий. Ну и, конечно, такими заявлениями США еще раз подчеркивают, что Россия является преступным государством и несет угрозу всему цивилизованному миру", - добавил он.

  • 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.
  • В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".
  • 14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
  • Также 16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передала часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные будут переданы до конца года.
  • Позже военные аналитики Института изучения войны говорили , что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля РФ над Беларусью.
  • 20 июня президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским президентом Владимиром Путиным реальна
Украина
Россия
Владимир Путин
ядерное оружие
Джо Байден
США
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