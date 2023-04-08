У собора в Каменце-Подольском собрались сторонники и противники Московского патриархата
В субботу, 8 апреля, у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Каменце-Подольском собрались приверженцы и противники Московского патриархата
Об этом стало известно из telegram-канала местного СМИ.
"Возле Невского проходит митинг с целью запрета деятельности московского патриархата на территории города", - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что якобы в "Невский свозят верующих в защиту собора".
Также об этом сообщил у себя в telegram активист Андрей Смолий.
"Украинцы уже собрались там, независимо от партийных пристрастий. РПЦ свозит своих "прихожан" автобусами, чтобы запустить силовое противостояние и не дать перейти в ПЦУ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 2 апреля в Хмельницком произошла стычка между военным и духовенством храма Украинской православной церкви (Московского патриархата). Как утверждал депутат областного совета Виктор Бурлык, священники избили военного.
- В этот же день приход собора УПЦ (МП) перешел в ПЦУ.
- Сегодня, 4 апреля, депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии лишили религиозные организации, принадлежащие УПЦ МП, права на пользование 13 земельными участками.
- Хмельницкий областной совет 4 апреля принял решение о запрете деятельности УПЦ МП в области, ранее похожий шаг сделали депутаты горсовета.
- 4 апреля депутаты Каменец-Подольского городского совета приняли единогласное решение призвать президента, Верховную Раду, Кабмин и ОВА запретить УПЦ МП.
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