У собора в Каменце-Подольском собрались сторонники и противники Московского патриархата

Об этом стало известно из telegram-канала местного СМИ.

"Возле Невского проходит митинг с целью запрета деятельности московского патриархата на территории города", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что якобы в "Невский свозят верующих в защиту собора".

Также об этом сообщил у себя в telegram активист Андрей Смолий.

"Украинцы уже собрались там, независимо от партийных пристрастий. РПЦ свозит своих "прихожан" автобусами, чтобы запустить силовое противостояние и не дать перейти в ПЦУ", - говорится в сообщении.