У смерти нет шансов победить жизнь – об этом знают в каждой христианской культуре, но не в русской, - Зеленский

Об этом в вечернем видеообращении рассказал Владимир Зеленский.

"Сегодня Страстная пятница – самый скорбный день для Христиан. День, когда смерть победила, но мы надеемся на Воскресение, мы верим в победу жизни над смертью и мы молимся, чтобы смерть проиграла. В этом году, во время полномасштабной войны России против нашей государства, эти слова для нас имеют особое значение.Россия принесла в Украину смерть.После восьми лет жесткой войны на Донбассе, Россия захотела уничтожить наше государство полностью, буквально лишить нас права на жизнь.Но какими бы ни были жестокими битвы, у смерти нет шансов победить жизнь.Это знает каждый человек, это знает каждый христианин – это базовый элемент нашей культуры.Возможно в современной русской культуре этого уже не существует.Ведь чтобы сделать все то, что они уже натворили против украинцев в наших городах, нужно убить в себе человека , потому что человек любой веры просто не может этого делать. Но для нашей культуры все это имеет и будет иметь значение и жизнь точно победит смерть", - отметил президент Украины.

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