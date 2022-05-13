У Швеции нет подтверждений, что Турция будет противостоять ее вступлению в НАТО

Об этом заявила министр иностранных дел Анн Линде, сообщает Bloomberg.

"Правительство Турции не передавало нам никакого сообщения подобного рода, и оно не делало этого в Североатлантическом совете", – сообщила министр иностранных дел Анн Линде в комментарии изданию.

Она также добавила, что этот вопрос будет рассмотрен на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая начнется в субботу.

По предварительной информации, на нем будет доминировать вопрос расширения.

Отметим, что ранее в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу того, что Швеция и Финляндия могут стать членами военного альянса. Турция выступила против их вступления в НАТО из-за убежища для курдов.

Финляндия и Швеция намерены синхронно подать заявления о вступлении в НАТО в начале следующей недели. Однако их вступление может затянуться из-за необходимости ратифицировать это решение всеми членами Альянса, среди которых есть и Турция.

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