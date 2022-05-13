У Швеции нет подтверждений, что Турция будет противостоять ее вступлению в НАТО
Швеция не получила никаких признаков того, что Турция будет против ее вступления в НАТО и поднимет этот вопрос на встрече в Берлине в эти выходные
Об этом заявила министр иностранных дел Анн Линде, сообщает Bloomberg.
"Правительство Турции не передавало нам никакого сообщения подобного рода, и оно не делало этого в Североатлантическом совете", – сообщила министр иностранных дел Анн Линде в комментарии изданию.
Она также добавила, что этот вопрос будет рассмотрен на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая начнется в субботу.
По предварительной информации, на нем будет доминировать вопрос расширения.
- Отметим, что ранее в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу того, что Швеция и Финляндия могут стать членами военного альянса. Турция выступила против их вступления в НАТО из-за убежища для курдов.
- Финляндия и Швеция намерены синхронно подать заявления о вступлении в НАТО в начале следующей недели. Однако их вступление может затянуться из-за необходимости ратифицировать это решение всеми членами Альянса, среди которых есть и Турция.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное